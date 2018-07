Juan Carlos Mestre presenta "Museo de la clase obrera"

Museo de la clase obrera se adentra en los escombros del siglo XX, restos del autoritarismo, la barbarie y la codicia; deshechos, al fin, de todas aquellas conductas ajenas al dolor del represaliado. Frente a la cultura del olvido, Mestre ofrece una dialéctica del recuerdo para rescatar, de entre los cascotes, el rostro anónimo de la víctima y la dignidad del humilde («a los últimos de la fila tranquilos les dice nunca seréis los primeros»). En este viaje, Mestre prosigue su tenaz compromiso renovador y acrecienta su reto a la tradición poética y al prestigio lírico («se acabaron para ti las palabras bonitas»). El desafío a los pedestales de la gramática no tiene intención de simple voladura sino que fundamenta la indagación poética que, a partir de los fragmentos y las pavesas, tiende nuevos puentes volátiles hacia la revelación. Bajo la presencia tutelar de Rimbaud, se evoca críticamente a las vanguardias (nunca su nostalgia y menos su reverencia), lo que aquí poco tiene que ver con el irracionalismo, antes bien con un pleito a la razón descriptiva, con una incursión en los límites del lenguaje que son, bien es sabido, los límites del conocimiento. Lógica subvertida, mas no ausencia de lógica. Retazos de realidad redibujados en la geometría movediza de la imaginación («toda geometría es un percance del ojo como el granizo los dientes del cielo»). Prueba de ello es el rechazo de la jerarquía y la estructura tradicionales del poema, lo que deviene en un texto sin centro, sin figuras ni fondos definidos. Los paralelismos llevan así a la pintura y a la música contemporáneas.

También continúa Mestre su aspiración de interpelar a la realidad toda, que en este caso cubre un formidable espectro del siglo pasado e incluye una amplia galería de referentes culturales. La imaginación singularísima de Mestre eleva en una misma espiral lo cotidiano y lo extraño, lo popular y lo culto, lo solemne y la burla, el habla y la tradición poética, lo subjetivo y lo esencial humano, lo compasivo y lo combativo… Pero en Museo de la clase obrera este remolino es, intencionada e inevitablemente, más seco y árido, quema más que calienta, azota más que acaricia, reclama más que aclara, pregunta más que responde… El poeta ha escrito un libro poco complaciente consigo mismo, como tampoco lo es con el lector porque el enigma del poema no tiene una solución lógica como un algoritmo o una adivinanza, según desearía algún miembro de la gendarmería crítica. Quien se acerque a estos textos está invitado a aportar su propia perspectiva y sus propias analogías significantes ante la disgregación y la taracea. Quizá este libro proclame que la verdadera poesía (la poesía que es verdad y es algo que no puede ser dicho de otra manera) implica la necesidad de abandonar el poema sin haber abandonado la propia incertidumbre. El poeta, que antes convocaba a la asamblea, se disuelve ahora en la algarada insumisa, y convoca al lector a sumarse a esta poética del porvenir, hecha con el reciclaje de los escombros del pasado; a compartir los cantos de la piedad y la misericordia, que anuncian que la dignidad está en el prójimo; a fundirse en el anonimato del tumulto para abrazar a «la solitaria multitud humana». Emilio Torné. EL AUTOR Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, España, 15 de abril de 1957), poeta, grabador, ensayista español y artista visual. Ha colaborado y hecho grabaciones discográficas con músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, Cuco Pérez, José Zárate o Hugo Westerdahl con quienes ha realizado conciertos, performances y lecturas ante diversos auditorios de todo el mundo. Recibió el Premio Castilla y León de las Letras en 2018 al conjunto de su obra y también posee importantes premios como:  Premio Adonáis de Poesía (1985).  Premio Jaime Gil de Biedma (1992).  Premio Jaén de poesía (1999).  Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional (1999).  Mención de Honor VII Bienal Internacional de Grabado de Orense (2002).  Botillo de Oro, otorgado en reconocimiento a la labor de representación de su tierra natal, El Bierzo.  Premio Nacional de Poesía (2009), por el poemario La casa roja.  Premio de la Crítica de poesía castellana (2012), por el poemario La bicicleta del panadero. Frases de Juan Carlos Mestre: «La poesía debe restaurar la inmoralidad del discurso político» «El gran peligro humano es la no desobediencia al mal» La prensa ha dicho de Juan Carlos Mestre: «La crítica social que encierra su discurso rinde cuentas con el ahora y con el ayer». El Mundo «Mestre nos conduce a un viaje con el que, a base de imaginación, de asociaciones imprevistas y casi provocadoras, indaga en la conciencia de lo contemporáneo». El País «Obra desbordante en la que se mezclan con excelencia todos los géneros literarios» Premio Castilla y León de las Letras 2017