Beatriz Hermoso, enfermera del Gómez Ulla, no ha pasado el covid: "¿Suerte? No lo sé"

Beatriz Hermoso es enfermera en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y ha estado, está y estará en contacto con personas infectadas por coronavirus. En su casa, su hijo también lo ha pasado. Pese a esa proximidad tan estrecha con el patógeno, Beatriz no se ha contagiado en ninguna ola. Hasta ella misma se pregunta "¿por qué?", como reconocía en "Herrera en COPE". Desconoce cuál es la causa que le ha permitido evitar el contagio hasta el momento: "puede ser factor suerte, no lo sé y me gustaría saberlo. He tomado todas las medidas: mascarilla, pantalla, epi, guantes en el hospital y todas las medidas necesarias en casa cuando se contagio mi hijo".