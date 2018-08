Informatiu migdia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene el pulso con el Estado. Advierte ahora que el independentismo no se defenderá sino que acusará al Estado de la farsa que supone una causa injusta. En la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu, Torra ha dejado claro que no se tienen que defender de nada porque hicieron lo que tenían que hacer. El Hospital Vall d'Hebrón ha puesto en marcha un nuevo protocolo que acelera el diagnóstico de la Hepatitis C en una sola extracción. Los mossos de esquadra han detenido en el distrito barcelonés de Nou Barris a un hombre acusado de matar, presuntamente a su pareja. El Ayuntamiento de Barcelona condena los hecho y ha convocado para mañana un minuto de silencio.