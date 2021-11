¿Atentado de extrema derecha en Navas de San Juan? El problema de dictar sentencia en Twitter

Las noches en Navas de San Juan, de poco más de 4.500 habitantes, suelen desprender armonía y sosiego. Una serenidad que se vio quebrada durante la madrugada del pasado domingo cuando un grupo de jóvenes decidió materializar un ataque incendiario a las puertas del domicilio del alcalde del municipio jiennense, Joaquín Requena.

A pesar de las primeras hipótesis, y según avanza la investigación, todo hace indicar que ni había una motivación política, ni consistió en una acción planificada para atentar contra el regidor socialista. Esta es la conclusión a la que ha podido llegar la Guardia Civil después de tomar declaración a los dos jóvenes –de 19 y 21 años, vecinos del pueblo– acusados de prender fuego a un contenedor, cuyas llamas se extendieron a varios vehículos que estaban estacionados junto a la casa del primer edil navero.

Fuentes de la investigación han confirmado a COPE que el Juzgado de Instrucción sigue “valorando penalmente los hechos”, y que esta misma mañana “pasarán a disposición judicial los cinco jóvenes detenidos por su implicación en el caso”. Las últimas tres detenciones se han producido en torno a las 23.00 horas de este martes, según ha informado la Guardia Civil. Los detenidos podrían ser acusados de delitos de incendio con riesgo para las personas, atentado contra la autoridad y daños, según fuentes cercanas a la investigación.

“Me dio tiempo a retirar las cortinas de las ventanas”

Desde que es alcalde del municipio, Joaquín Requena ha vivido una serie de episodios intimidatorios. Pintadas, amenazas e incluso han llegado a romperle la luna de su coche. En este contexto, el alcalde de Navas de San Juan no dudó en plantear desde el primer momento la posibilidad de que este ataque tuviera un móvil político. Según ha defendido el primer edil a COPE, “un trasfondo político sí puede ser que haya, pero hasta dónde no lo puedo decir”, y ha matizado que es hora de “dejar que sea la justicia la que actúe y la que diga qué es lo que motivó este ataque”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado domingo, sobre las 4.00 horas. El fuego fue provocado frente a la vivienda de Requena, que en ese momento se encontraba descansando. “Estaba acostado cuando unos vecinos dieron la voz de alarma. Consiguieron despertarme, me vestí y, en ese momento, intenté bajar a la calle, sin embargo, la puerta ya estaba ardiendo”, ha detallado Requena.

Durante la conversación, el primer edil ha puntualizado que “lo único que se me ocurrió fue retirar los muebles y las cortinas de las ventanas para impedir que el fuego entrara a la vivienda”, y ha señalado aliviado que “afortunadamente me encontraba solo porque mi mujer y mi hijo estaban de viaje”.

Joaquín Requena ha revelado a COPE que “los cinco detenidos tendrán que explicar por qué perpetraron esta barbarie, pero que defiendan que no me conocían o que no conocían mi casa no es cierto. Uno de ellos vive a pocos metros e incluso alguno ha estado en mi casa”.

“Ruego para que los tratéis bien”

Más de 200 personas, entre ellas alcaldes de municipios de la provincia de Jaén y representantes de todos los partidos políticos, se concentraron este martes ante la vivienda del regidor para mostrarle su apoyo.

Durante el acto de repulsa, el primer edil confesó visiblemente emocionado que no tenía palabras “para agradecer tanto apoyo”. También quiso tener presentes a las familias de los jóvenes detenidos, ya que según Requena “son personas que no tienen culpa de lo que hayan hecho sus hijos” y para los que –además– ha pedido “un trato correcto”.





Reacciones precipitadas desde la izquierda

Las dudas surgidas en torno a este caso durante las primeras horas fueron instrumentalizadas por algunos representantes políticos de la izquierda para darle al atentado un tinte político que nunca tuvo.

“El odio con el que la extrema derecha envenena diariamente el país nunca se queda meramente en palabras. Al final, se cruza la línea de la violencia”, publicó en su cuenta de Twitter el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique.

Todo el apoyo al alcalde de Navas de San Juan y a sus compañeros del PSOE por el atentado terrorista sufrido en su propia casa.



El odio con el que la extrema derecha envenena diariamente el país nunca se queda meramente en palabras. Al final, se cruza la línea de la violencia. pic.twitter.com/6aTsZPUvPa — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 14, 2021





Por su parte, Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, manifestó también en sus redes sociales que “este brutal ataque y el ambiente de odio que lo precede son intolerables”, apuntando también a que se trataba de un ataque de odio.

Este brutal ataque y el ambiente de odio que lo precede son intolerables. Todo mi apoyo y cariño para Joaquín Requena.https://t.co/KpZwiKNIDe — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 14, 2021





Del mismo modo, algunos tertulianos que defienden posiciones de izquierda se han alineado para aprovechar el caso y atacar al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Rubén Sánchez afeaba al murciano en su cuenta de Twitter afirmando que “el mismo día de esta advertencia de Egea, le han metido fuego a la casa del alcalde socialista de Navas de San Juan. ¿No se dan cuenta las derechas de que además de la crispación, su lenguaje también puede sembrar violencia?”. Una nueva puntualización que con el paso de las horas ha quedado más que desacreditada.

"O cambian de rumbo o no van a poder salir a la calle". El mismo día de esta advertencia de Egea, le han metido fuego a la casa del alcalde socialista de Navas de San Juan. ¿No se dan cuenta las derechas de que además de la crispación, su lenguaje también puede sembrar violencia? https://t.co/hJsgEtRUd4 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 14, 2021