Así cambió la vida de Dara, con parálisis cerebral, tras montar por primera vez a caballo: "Soy muy feliz"

Carretera de Extremadura, kilómetro 10,600, en Alcorcón (Madrid). Una vez llegas a la Finca Venta la Rubia, busca la casita de madera. Allí se encuentra la Asociación TEANIMA que ayuda a personas como Dara Valenzuela, una joven con parálisis cerebral. Una terapia que consiste en una cosa: caballos. Y montarse por primera vez en uno de ellos ha cambiado por completo la vida de la chica, tal y como le explicaba este miércoles a Ángel Expósito en La Linterna.

“Yo tengo parálisis cerebral de nacimiento que me afecta a miembros inferiores, nunca he podido andar y por eso voy en silla de ruedas”, explica Dara en COPE. Y es que ha sido el principal motivo que ha llevado al comunicador de COPE a conocer a la Asociación. ¿Por qué? Porque precisamente la joven sueña con ser locutora de radio: “Me encanta hablar, tengo un palique para rato”. “La radio me llama mucho la atención, me encanta, porque pienso que con la discapacidad que tengo es un trabajo que podría hacer genial, me enrollo más que una persiana”, asegura.