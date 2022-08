Apagón monumental: para los hosteleros de las zonas colindantes es la peor solución posible

El Gobierno ha decretado como medida de ahorro energético el apagón de los escaparates, monumentos y edificios públicos a partir de las 22.00 hora. La media que ha entrado en vigor desde la publicación en el BOE de lo acordado por el Ejecutivo en su última reunión antes de las vacaciones, estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.

¿Qué pasa con los negocios que viven de su ubicación, del monumento que tienen en frente? En 'La Tarde' de COPE hemos hablado con Antonio Barrachina, encargado del restaurante Carmen Mirador de Aixa que está situado en el Carril de San Agustín, en pleno barrio del Albaicín frente a la Alhambra de Granada; Ana Isabel del Castillo, encargada del restaurante Venta la Canaleja desde el que se ve en todo su esplendor la Muralla de Ávila; y con Santiago Ortiz, dueño del restaurante Casares en la Plaza de la Artillería frente al Acueducto de Segovia.

A ninguno de los tres hosteleros, le parece la mejor solución al problema de ahorro energético el apagón monumental a las diez de la noche, justo cuando la Alhambra, el Acueducto o la Muralla se ven más bonitos al estar iluminados y en plena cena, ahora que estamos en periodo estival, de quienes van a sus establecimientos para disfrutar de la comida y del entorno.

"Es el reclamo de nuestro barrio y de toda Granada"

Para Antonio Barrachina, encargado del restaurante Carmen Mirador de Aixa que está situado en el Carril de San Agustín, en pleno barrio del Albaicín frente a la Alhambra de Granada la medida "va a ser un problema muy grande. La Alhambra es nuestro reclamo del barrio y de toda Granada".

Quien reserva en el restaurante de Antonio quiere es para comer y, sobre todo cenar, viendo la Alhambra iluminada, "la gente solicita casi con años de antelación sentarse en el lugar privilegiado para ver esa imagen y perderemos nuestro reclamo grande".

"No nos pueden imponer tantas normas y tantas leyes"

Ana Isabel del Castillo es la encargada del restaurante Venta la Canaleja desde el que se ve en todo su esplendor la Muralla de Ávila deÁvila, "tenemos el privilegio de que se ve la muralla de día y de noche y la gente nos pide en la terraza de las vistas".

Se queja Ana Isabel del número de normas que siempre afectan a la hostelería, "no nos pueden imponer tantas normas y tantas leyes, pagamos todo y nos van quitando, y si una cosa que tenemos que es nuestro..., nos lo quitan, ya es mucho pagar".

Porque no solo les afecta el apagón de la Muralla, también el adaptar la temperatura del restaurante a 27º, "la gente sale a comer para estar a gusto, no sales de tu casa a comer para estar sudando. No se puede dar de comer a la gente que esté incómoda", se queja.

"El problema no se soluciona con quitar dos horas de luz al monumento"

Santiago Ortiz, dueño del restaurante Casares en la Plaza de la Artillería frente al Acueducto de Segovia es muy crítico con la decisión del Gobierno, ahora "si España se beneficia de algo de esto, pues habrá que acatarlo, pero no creo que sea la solución".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No es el chocolate del loro, el problema que tenemos no creo que se solucione con quitar dos horas de luz, no se soluciona el problema así cuando tenemos problemas graves como que nos vamos a quedar sin agua" recuerda Santiago ante la grave sequía que está padeciendo España en un verano realmente muy seco.

"Nos tendremos que acostumbrar a ver el Acueducto apagado, pero no nos va a gustar ni al turista ni al segoviano que nos gusta presumir de lo que tenemos. Si cortando la luz dos horas se soluciona, puen bendita sea la solución, pero no creo que sea así", concluye.

"Habría que diferenciar edificios sin valor y los monumentos"

Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España duda de que "con los precios que estamos pagando en electricidad y carburantes que están muy caros, haya alguien que no tenga claro que hay que ahorrar, que hay que tomar medidas", pero subraya que cuando se toman esas medidas "en un país como España, con tanta economía dependiendo de la actividad turística, al menos debería diferenciarse entre edificios sin valor ornamental o monumental como naves en polígonos industriales con los que sí tienen un valor, que al menos los monumentos estén encendidos hasta las 12 de la noche".

Añade Emilio Gallego que "el turismo mueve mucha economía y anhelos también, hay mucha gente que en verano recorre España y ver esos monumentos apagados, en cierto modo, rechaza". Por ello, desde Hostelería de España echan de menos "que se haga una excepción con los edificios o monumentos declarados de interés turísticos quedan exentos de esa medida y estén encendidos hasta las 12 de la noche; tendría sentido y sería razonable y todo el mundo lo entendería, pero una medida como el decreto aprobado ayer debería tener alguna medida de racionalidad, como entendemos que en cuanto a la temperatura, teniendo en cuento a los trabajadores de los establecimientos, las normas de confort y de ausencia estrés térmico ponderan sobre la utilización del decreto, deberen ser algo inferiores por el bien de esos trabajadores".