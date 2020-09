Antonio Herraiz:"Torra pide no viajar a Madrid pero omite que el riesgo de rebrote en Cataluña está disparado"

El teletrabajo ha llegado para quedarse y el Gobierno se ha visto obligado a regularlo. Casi siempre, lo que se decide en los despachos, luego tiene que aplicarse con criterio específicos de cada empresa. Por el momento, sabemos que para acogerse a la nueva norma aprobada por el consejo de ministros se deberá teletrabajar al menos un 30% de la jornada laboral, es decir, un día y medio a la semana. ¿Quién pagará finalmente los gastos? La empresa tiene que sufragar el desarrollo de la actividad y hacerse cargo de los medios pero tendrán que firmarlo antes.

Hemos escuchado a los trabajadores. ¿Y los empresarios? José Ramón Padrón está a cargo de la filial española de una empresa multinacional dedicada a la tecnología. El caso de su empresa es muy ilustrativo de los cambios que hemos sufrido. Antes de la pandemia tenían solo 4 personas teletrabajando (él incluido) y el resto en oficinas. Ahora el personal al completo teletrabaja.

La regulación de los costes de trabajar a distancia es importante, pero hay cuestiones que son complicadas de regular y que son muy importantes: "Primero la preocupación por el estado de salud y mental de los trabajadores. porque no todos estaban acostumbrados, la supervisión de como lo llevan los empleados, y también esperando todo lo referente al decreto ley que se va a probar para poder modificar nóminas y si hay que añadir alguna cláusula al contrato, esta parte también burocrática y administrativa".

Y apenas han pasado 24 horas de estas palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña: "El Gobierno de la Generalitat de Catalunya recomienda no viajar a la Comunidad de Madrid en esta situación, recomendamos que no se viaje Madrid de ninguna manera, excepto que sea por un caso realmente excepcional y con todas las medidas de prudencia".

Quim Torra con la coherencia habitual. Este verano casi suplicaba a los españoles de fuera de Cataluña que viajaran allí para que el turismo de su comunidad no se viera tan dañado, ante la falta de extranjeros. Ahora pide que no viajen a Madrid y que los que vayan a Cataluña desde la capital se les tome, como mínimo, la temperatura. Bueno. Justo el día después de esas reflexiones de tan hondo calado, el riesgo de rebrote se dispara en Cataluña. El número de pacientes ingresados por coronavirus sube hasta los 808 hospitalizados. En esta pandemia, en el conjunto de España, no está nadie para presumir ni para ir lanzando vetos.