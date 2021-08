La angustia de Nadia Ghulam por traer a su familia: “No duermo, cuando llaman pienso que es el Ministerio”

Nadia Ghulam es una escritora afgana, refugiada en Barcelona, una bomba la abrasó con 8 años y se hizo pasar por su hermano, fallecido en la guerra civil. Lo hizo durante 10 años porque sólo con la identidad de su hermano podía alimentar a su familia y estudiar. Ahora, Nadie teme por la vida de su familia, que se encuentra en Afganistán.

Unas negociaciones con representantes del gobierno para el asilo de los padres que ya duran varios días. Como explica la propia Nadia en Fin de Semana, desde el Ejecutivo le han asegurado que están intentando ayudarla. “No he hablado con el ministro pero desde el Ministerio me han asegurado que intentarán traer a algunos miembros de mi familia, pero todavía sólo me han dicho esto”, aclara.