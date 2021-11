Ángel Expósito: "Inmigración y trata de personas. Sencillamente, repugnante"

La semana transcurre entre Presupuestos, coronavirus, politiqueo variado y muertos. Muchos muertos ahogados en el mar. Otra vez demasiados. Solo que no les hemos hecho ni caso. Quizás por ceguera, por desinterés o, sencillamente, por cobardía. Lo cierto es que pasamos del gran drama de este siglo XXI de un modo absolutamente irresponsable. No queremos ver la realidad. Y no hay derecho.

El pasado miércoles, 31 personas murieron en un naufragio cerca de la costa francesa de Calais cuando intentaban llegar a Reino Unido. Entre los fallecidos cinco mujeres y una niña pequeña. Se trata de la peor tragedia migratoria hasta la fecha en el Canal de La Mancha dónde la situación se ha agravado este último año. No me resigno a tragarnos estas noticias como si nada.

Según estimaciones oficiales, más de 26.000 personas habrían llegado a suelo británico en pequeñas embarcaciones de manera irregular, el triple que en las mismas fechas del año pasado. Un incremento que se debe a que prácticamente dos de cada tres inmigrantes que se juegan la vida en esta ruta son refugiados con derecho a recibir asilo en Reino Unido. Es una de las rutas utilizadas por aquellos que intentan buscar una vida mejor fuera de su país.

La principal y la más utilizada es la ruta Mediterránea que tiene como destino principalmente Italia. Alrededor de 60.000 personas han llegado a este país procedentes de Libia, Túnez y en algunos casos de Turquía embarcados en botes hinchables abandonados a su suerte. Usando este camino también llegan a España más de 15.600 inmigrantes. No soporto hacernos los despistados con el drama de nuestro Mediterráneo.

Tan solo este año por esta vía han muerto o desaparecido 1.600 personas, pero esto es una cifra estimada, ya que la información tan solo se basa en lo que cuentan los supervivientes. Y estoy seguro de que el mar se ha llevado la vida de muchos más.

Te he hablado del Canal de La Mancha, de la ruta Mediterránea, pero sin lugar a dudas la más peligrosa es la que recorre el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias. La llegada de pateras se ha disparado a partir de 2020. Todavía me acuerdo cómo una de estas embarcaciones llegó hasta la misma playa cuando hacíamos el programa en directo desde el puerto de Arguineguín, al Sur de Gran Canaria.

Según Interior, hasta el 15 de noviembre han llegado más de 18.000 personas, casi un 10% más que el año pasado. Vienen procedentes de Marruecos, de Senegal, de Malí o de Costa de Marfil. Ruta que se calcula que se ha llevado la vida de 900 personas aunque podría ser el doble. No me resigno a pensar en África como origen de millones de almas desesperadas, muertas de hambre, miseria, terror y yihadismo.

Echando un cálculo aproximado, tan solo este año más de 100.000 personas se han jugado la vida en el mar a través de estas tres rutas migratorias. Y a ello hay que sumar las que se mueven por vías terrestres como la que está ahora frecuentada en la frontera bielorrusa con Lituania y Polonia, desde donde intentan dar el salto a Alemania, Bélgica, Francia y finalmente el Reino Unido.

No nos queremos dar cuenta tampoco de que esta nuestra Unión Europea es el paraíso para más de medio mundo. Aunque tengo la ocasión de que también queremos cargárnosla.

¡Ah! Y mi posdata. Noticia de esta misma tarde. Teletipo de Efe fechado en La Haya.

Al menos 212 personas fueron detenidas como sospechosas de delitos de trata, blanqueo de capitales, proxenetismo y fraude, en un operativo internacional contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, criminalidad y mendicidad forzadas, en 29 países, encabezados por Austria y Rumanía.

Europol desplegó más de 14.000 policías en carreteras y aeropuertos y permitió identificar a 600 adultos y 57 menores como posibles víctimas de trata.

Hasta 29 países estuvieron involucrados en las investigaciones, lo que incluyó a España, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemania y Hungría, entre otros. Inmigración y trata de personas. Sencillamente, repugnante.