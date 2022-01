Alfonso Fernández Mañueco: "La mejor manera de perder unas elecciones es pensar que están ganadas"

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) ha conseguido silenciar, o por lo menos contener, las disputas internas que amenazaban con resquebrajar el liderazgo marcado desde Génova. La celebración del XIV Congreso del Partido Popular de Castilla y León ha evidenciado la nueva sintonía ‘popular’, auspiciada para consolidar a Mañueco al frente del Gobierno de la Junta una vez reelegido como presidente del PP castellanoleonés.

El candidato del Partido Popular a las elecciones del próximo 13 de febrero sabe que una victoria con la contundencia que adelantan las encuestas supondría, además de su continuidad como líder del Ejecutivo autonómico, un duro golpe para el ‘sanchismo’ tras el asestado por Isabel Díaz Ayuso el pasado 4-M en los comicios de la Comunidad de Madrid. Es por esto por lo que desde el PP han decidido extrapolar la carrera de estas elecciones para convertirlas en un plebiscito a favor de Pablo Casado y de su proyecto para alcanzar La Moncloa.

A pesar de este aparente músculo político, Mañueco es consciente de que afronta esta cita prácticamente en solitario tras la remodelación de su Gobierno, del que excluyó a los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido al candidato de la formación Naranja Francisco Igea. Sólo el hipotético apoyo de Vox le auparía nuevamente como presidente de la Junta en caso de que los sondeos patinaran y se viera obligado a echar mano de la calculadora electoral para conformar el nuevo Gobierno que regirá el destino de los castellanoleoneses durante los próximos cuatro años.

Pregunta: Gracias al respaldo del 98,26 por ciento de los compromisarios que votaron en el XIV Congreso Regional del PP de Castilla y León seguirá liderando el proyecto del partido en la comunidad. ¿Qué balance han hecho tras este éxito?

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo recibido. No se si uno se merece tanto apoyo, tanto respaldo. Hemos podido demostrar que tenemos un partido unido, fuerte y sólido, y que además somos la mejor opción para impulsar el futuro en nuestra tierra.

Somos la fuerza de Castilla y León; somos la fuerza de esta tierra. Somos esa fuerza política que tiene presencia en cada uno de los 2.248 ayuntamientos, que se dice bien y pronto. Somos el partido político capaz de defender los intereses de la gente a nivel local, a nivel provincial, también a nivel autonómico y, por supuesto, a nivel estatal”.

P: En el acto de clausura del Congreso se atrevió a garantizarle al presidente de su partido, Pablo Casado, una victoria en las elecciones del próximo 13 de febrero como paso previo para que él acceda a La Moncloa. Las encuestas, de momento, auguran ese triunfo. ¿Confían en los sondeos?

“Las encuestas son una foto fija. Quiero trasladar un mensaje de prudencia. La mejor manera de perder unas elecciones es pensar que están ganadas. Por este motivo estamos haciendo un esfuerzo de movilización y de concentración por parte de todos los apoyos del PP. Me parece imprescindible porque necesitamos una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Necesitamos la estabilidad política y parlamentaria que pueda dar continuidad al proceso de transformación y de modernización en Castilla y León”.

P: ¿Comparte que el PP quiera trascender el significado de las elecciones autonómicas de Castilla y León convirtiéndolas en un asalto más que aproxime la llegada de Pablo Casado a La Moncloa?

“Tengo que decir que estas son las elecciones de Castilla y León y que nos vamos a jugar el futuro de las personas de Castilla y León. De los castellanos y de los leoneses. Vamos a hablar de sus problemas y les vamos a ofrecer propuestas y soluciones. La gente de Castilla y León tiene la opción de elegir entre los grises de Sánchez o el futuro que ofrece el PP.

Tenemos que decir con claridad que Castilla y León quiere ser modelo en educación, donde somos la excelencia. Somos el mejor modelo educativo de toda España. Esto es gracias a la apuesta política que hace mi Gobierno, pero también al esfuerzo que hace la comunidad educativa, los docentes, los equipos directivos, los estudiantes y sus familias.

En Castilla y León somos la comunidad autónoma líder en automoción gracias a las empresas de fabricación, pero también gracias a un ecosistema vinculado a la automoción que nos hace ser la región más importante de España y una de las más importantes de toda Europa.

Y por poner un ejemplo, me gustaría que fuéramos modelo en toda España gracias al profundo trabajo que hacen las mujeres y los hombres que desarrollan su labor en el campo, que han hecho una transformación prodigiosa y una modernización impresionante. De esto es de lo que me gustaría que se hablara en España. Es verdad que somos conscientes de que toda España nos está mirando, por lo que queremos sentirnos importantes.

Estas elecciones van a marcar lo que ocurra en Castilla y León y el devenir político en España, pero vamos a hablar primero de las personas de Castilla y León, de sus problemas y de ofrecerles un proyecto de futuro”.

P: Francisco Igea porfía en que Ciudadanos volverá a ser decisivo después de las elecciones del 13-F. También ha confesado que Alfonso Fernández Mañueco no volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de C’s. ¿Ha podido hablar con el que fuera vicepresidente y portavoz de su Gobierno tras la disolución de las Cortes?

“No he tenido la oportunidad de hablar con él. Le respeto en lo personal y le deseo suerte, pero en lo político estamos en marcos completamente distintos. Luego, públicamente ha dicho muchas cosas y últimamente se abre a pactar con el PSOE. Parece que los votos de Ciudadanos serán definitivamente para los socialistas”.









P: ¿Temían por una nueva moción de censura por parte del PSOE de Luis Tudanca y que en esta ocasión sí fuera apoyada por C’s?

“Es público y notorio que estaban (Ciudadanos) negociando a espaldas de su socio de Gobierno con otras fuerzas políticas: partidos locales y el propio PSOE como públicamente se ha dicho.

La moción de censura, por su parte, se podía presentar en estos momentos. No había que esperar a marzo. Quien no podía presentar la moción de censura hasta el mes de marzo eran los procuradores del PSOE, pero había parlamentarios autonómicos que podían firmar una moción de censura.

Estaba muy preocupado por esta probabilidad. Lo que no quería era que el Gobierno de Castilla y León se negociara en los despachos a espaldas de la gente de Castilla y León, por eso lo que he hecho ha sido darles voz para que sean ellas las que elijan que Gobierno quieren a partir del 13 de febrero”.

P: Durante el Congreso de su partido adelantó también algunas de las líneas maestras que sostendrán a su nuevo Gobierno si consigue ganar las elecciones del 13-F y que se asemejan a las adoptadas por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Impulsará un 'cheque bebé' en la Comunidad, ha avanzado una rebaja del tramo autonómico del IRPF y un fondo de 20 millones de euros para que los ayuntamientos apuesten por el empleo y las infraestructuras. ¿Es esta la receta para minimizar los efectos de las políticas de Sánchez?

“Es normal que Isabel y yo hagamos propuestas muy parecidas. Somos compañeros del Partido Popular, somos miembros de la misma formación política. Es razonable y lógico que las políticas coincidan.

Hablamos del fortalecimiento de los servicios públicos. De la educación, de la sanidad, de los servicios sociales. También de una bajada de impuestos. Ya prometí la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y es una realidad.

Por supuesto, apostar por una política seria, profunda y potente en el tema de familia. Educación gratuita de 0 a 3 años, ‘Bono Concilia’ de 750 euros para pagar los gastos de guardería y ayudar a la corresponsabilidad. Vamos a seguir mejorando las ayudas directas a la natalidad que concretaremos en el futuro. Creemos que es algo muy importante.

Vamos a seguir bajando el IRPF en el tramo autonómico; a hacer una fiscalidad positiva diferenciada en favor del mundo rural… Podríamos hablar también de un fondo especial para los Ayuntamientos de 20 millones de euros para crear empleo, proteger el patrimonio y nuestro medio ambiente, que son dos señas de identidad de nuestra comunidad autónoma”.

P: Si volvemos a hablar de las encuestas, estas sitúan al PP a dos o tres procuradores de la mayoría absoluta. Si dejamos al margen a C’s, que como comentábamos se plantaría a la hora de apoyar su continuidad como presidente de la Junta, necesitarían la abstención de Vox. Respecto al sustento que pueda brindarle el partido de Santiago Abascal, ¿cómo enfrenta la relación que pueda compartir con su candidato Juan García-Gallardo?

“Personalmente no le conozco. Respeto a todos los candidatos en lo personal, aunque lógicamente estamos en barcos políticos distintos. Yo aspiro a la mayoría suficiente para gobernar en solitario; para poder brindar nuestras políticas de bajadas de impuestos; de apoyar a los autónomos, cuidarles y mimarles ahora que el Gobierno de Sánchez les persigue; y proteger tanto a las familias como a las personas más vulnerables.

Por esto necesitamos que nadie se confíe interpretando las encuestas. La encuesta es una foto fija del día de hoy, pero la foto de verdad, la que vale, es la del día 13 de febrero. Nadie puede entender o interpretar que pueden ganarse las elecciones por lo que hoy diga una encuesta. Por tanto, necesitamos una amplia mayoría y el mayor respaldo posible para que haya un Gobierno en solitario en Castilla y León del Partido Popular.

P: El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la presentación del candidato de la formación a la presidencia de Castilla y León aseguró que "si alguien quiere que le regalemos los votos gratis al PP para truncar la alternativa, por favor, que no nos vote". Si los resultados tras los comicios así lo dispusieran, ¿incluiría a Vox en su Gobierno?

“Insisto: ambiciono una mayoría suficiente. Quiero una mayoría que no de lugar a dudas para que podamos tener un Gobierno en solitario. Mi Gobierno, el Gobierno del PP, el que trae ese compromiso con los servicios públicos, con la bajada de impuestos, con las empresas y los autónomos para que sigan creando riqueza y empleo en Castilla y León. Creo que eso es lo importante”.

P: Respecto al conflicto interno desatado en su partido por el control del PP de Madrid, parece que ha conseguido establecer un discurso de sosiego, una tregua. Usted, como presidente autonómico, presidente de su partido y candidato a las elecciones del 13-F, ¿qué opina sobre la demanda de Ayuso?

“Demasiado tengo con preocuparme de Castilla y León, del Congreso que terminé el domingo y de la campaña electoral que, aunque formalmente no ha comenzado, sí que estamos inmersos en la precampaña electoral de las elecciones del próximo 13 de febrero.

Lo único que puedo decir es que agradezco a todos los simpatizantes, a los presidentes autonómicos, al secretario general y a todos los vicesecretarios del partido el cariño, el apoyo y el respaldo que he sentido desde todos los rincones de España. Ha sido impresionante y lo quiero agradecer de corazón.









P: Castilla y León se extiende a lo largo de más de 94.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se organiza una campaña de estas magnitudes?

“Nuestra comunidad autónoma es más grande que muchos países. Portugal tiene 90.000 kilómetros, por lo que somos un poco más extensos. Podríamos hablar de los Países Bajos o de Bélgica.

Lo que sí puedo decir es que somos el partido de la tierra. En cada uno de los 2.248 ayuntamientos, que son el 25 por ciento de todos los consistorios que tiene este país, hay una mujer o un hombre que lleva la camiseta del PP y que defienden nuestros principios, nuestros valores, que explica nuestro balance de gestión. Que son capaces de transmitir nuestros mensajes y que les quiero agradecer el trabajo que van a desempeñar como si fueran unas elecciones municipales. Porque saben que estas elecciones es la mejor oportunidad de parar en seco las políticas de Sánchez”.

P: En una tierra tan extensa y con una densidad demográfica que apenas roza los 25 habitantes por kilómetro cuadrado, la más baja de España, la aplicación de políticas que garanticen la sanidad y la educación es primordial, sobre todo atendiendo a las demandas producidas por la crisis sanitaria que seguimos padeciendo. Hace unos días anunciaba que el ‘Plan de Aliste’ para la reforma de la atención primaria no se va a aplicar. ¿Cuál es la alternativa?

“Frente a quienes quieren cerrar los consultorios en el mundo rural; frente a quienes no tienen un modelo sanitario está el del PP que se basa en seguir aportando por hospitales de calidad en las primeras ciudades de Castilla y León, tener centros de salud y, distribuido por todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, los consultorios rurales.

Prometí que mientras yo fuera presidente no se iban a cerrar los consultorios rurales, y ahora queremos aprobar una ley para blindar y garantizar los consultorios en los ámbitos de la sanidad rural. Pero también garantizaremos las escuelas, la atención a las personas mayores y, por supuesto, garantizar el acceso a la vivienda en el medio rural y el transporte público. Es lo que consideramos que es imprescindible.

¿Y cómo consideramos que vamos a responder ante esta atención primaria? Más recursos humanos en el medio rural, y ante esto debemos de recordar que somos la comunidad autónoma que más médicos tenemos por habitante. A pesar de esto, queremos incrementar esta cifra. En segundo lugar, dotar de más recursos tecnológicos tanto a los hospitales como a los centros de salud y, por último, dotarnos con una flota de transporte sanitario urgente que haga posible que se pueda llegar a todas las personas que pasan dificultades con más rapidez todavía”.

P: ‘Soria ¡Ya!’, ‘León Ruge’… ¿Cómo cree que puede influir la llegada de estos partidos a la realidad política de Castilla y León?

“Son miembros del PSOE, y no lo digo yo. Lo dicen aquellos que hablan de la fragmentación de la izquierda cuando se refieren a estas formaciones políticas. Hay formaciones muy parecidas otras comunidades autónomas como el Partido Cántabro o Teruel Existe que cuando llega el momento son el principal apoyo del PSOE. Son la principal muleta que tiene el ‘sanchismo’ en España”.

P: Desde la plataforma Soria ¡Ya!, en declaraciones a COPE, aseguraron que apostarían por las opciones de gobernabilidad “del partido que más votos tenga, sea el PP de Mañueco o el PSOE de Tudanca”. ¿Confían en estas nuevas formaciones?

“Insisto en que estas formaciones surgen desde la izquierda. Si son los propios dirigentes del PSOE los que defienden que la división de la izquierda, refiriéndose al nacimiento de estas nuevas siglas, les perjudica a ellos, no seré yo el que se atreva a hacer un análisis distinto. En cualquier caso, el 14 de febrero, una vez que los ciudadanos de Castilla y León se expresen con su voto, será el momento para hablar”.

P: ¿Les preocupan el ruido mediático que puede llegar a generar el escrito anónimo enviado al juez que instruye la investigación por un presunto delito de financiación ilegal en las primarias internas de 2017 que concluyeron con su elección como líder del PP de Castilla y León?

“En absoluto. Confío plenamente en la Justicia y en la labor que está desarrollando el Juez de Instrucción”.

P: Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando en una entrevista al diario 'The Guardian' que España exporta carne de mala calidad procedente "de animales maltratados" supuso un ataque directo contra el sector primario, cardinal en la economía castellanoleonesa. ¿Qué opinión tiene sobre estas manifestaciones?

“Garzón debería de haber dejado de ser ministro. No sé porque Sánchez sigue manteniéndolo. Da la sensación de que no hay nadie al frente del Gobierno de España. Tiene que dejar de ser ministros por varios motivos. Que un ministro de España hable mal de España fuera de nuestro país no tiene ningún sentido. Esto ya es causa suficiente para ser cesado.

No ha rectificado, no ha pedido disculpas. Y es que todos podemos tener un mal momento. Pero es que, además, lo que tiene claro este señor es su ataque contante y su beligerancia contra el campo y sus profesionales. Lo decía antes: no hay mayor transformación, ni existe una mayor modernización que la que han hecho los ganaderos y los agricultores de Castilla y León.

Y fíjese que somos punteros en automoción, en la industria alimentaria, en el sector farmacéutico, en la metalurgia, en el sector químico. Pero es que la mayor modernización ha sido la del campo. En Castilla y León hay explotaciones ganaderas que cumplen rigurosamente los estándares de la UE y del Gobierno de España, tanto en el ámbito medioambiental como en el del bienestar animal.

Por tanto, me parece insostenible que este señor siga de ministro. Y quiero insistir: tenemos en España la mejor carne y a los mejores ganaderos del mundo”

P: Los debates en televisión son determinantes. Allí se verá cara a cara con su exvicepresidente, Francisco Igea, y el candidato del PSOE, Luis Tudanca. ¿Deberían formar parte de esto debates Vox o Unidas Podemos?

“Nosotros hemos hecho la propuesta para que se abra el abanico de los debates a aquellos partidos que forman parte ya del arco parlamentario. Han sido PSOE y Ciudadanos los que se han opuesto.

A mí, personalmente, me gustaría (que formaran parte del debate) porque entiendo que el debate es un acto de convicción democrática. El poder hacer balance de tu propia gestión y tener la oportunidad de confrontar nuestros programas con todas las fuerzas políticas. PSOE y C’s se han negado”.

P: A pesar de encontrarnos todavía en precampaña, ¿cuál es el mensaje de Alfonso Fernández Mañueco a los ciudadanos de Castilla y León?

“Les puedo decir que soy una persona que se mueve desde la moderación, pero con determinación y firmeza para defender aquello en lo que creo. Vamos a ofrecer un proyecto desde la estabilidad política y parlamentaria, que pido a las personas de Castilla y León. Esa confianza que me otorguen la voy a devolver con creces. He demostrado que cumplo para mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales; para seguir apostando por el crecimiento económico.

Quiero ser el presidente de la ilusión, del progreso, de la riqueza, de la recuperación económica y social, desde la bajada de impuestos, pero también ayudando a las empresas que se quieran instalar en Castilla y León”.