Alemania no desbloquea el posible envío de los carros de combate a Ucrania

Alemania ha ordenado "revisar" las existencias y disponibilidad de los tanques "Leopard", como paso previo a un eventual envío de los blindados que reclama Ucrania, y considera "en fase de discusión" que autorice su suministro a aquellos aliados que disponen de esos carros.



"Lo prioritario es la defensa antiaérea de Ucrania y en eso nos concentramos", afirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, desde la base estadounidense de Ramstein (Alemania), donde está reunido el Grupo de Contacto para Ucrania, con representantes de 50 países.



Pistorius alegó al respecto que lleva apenas 24 horas en el cargo -en el que relevó a Christine Lambrecht, quien dimitió fuertemente cuestionada en su gestión precisamente por las entregas a Ucrania- y que debe "sopesar" todos los aspectos antes de adoptar una decisión.



Rechazó que exista un "frente de aliados" mayoritariamente partidario de que Berlín acceda a esos envíos y que esté presionando sobre Alemania para que desbloquee los "Leopard", tanques de fabricación alemana que precisan de la autorización de ese país para ser suministrados a un tercero.



"Cualquier decisión en torno a los 'Leopard' será adoptada en consenso con los aliados", añadió Pistorius, quien aseguró que su Gobierno "no está solo" en este parecer.



El ministro de Defensa insistió asimismo en que su país "no dejará de apoyar a Ucrania" y "por todo el tiempo en que sea necesario", para recordar el fuerte aporte alemán prestado ya a Kiev, solo superado por Estados Unidos y Reino Unido.



La cuestión de los "Leopard" planea sobre la reunión en Ramstein, que se abrió con una intervención virtual del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien insistió en que su país precisa tanques, ya que con los sistemas antiaéreos no le basta para defenderse de Rusia.



"Agradecemos enormemente todo apoyo recibido hasta ahora y sus sistemas de defensa antiaéreos, pero necesitamos artillería y tanques", afirmó el líder ucraniano.



Por parte de Estados Unidos, su secretario de Defensa, Lloyd Austin, destacó la labor de Polonia, el país que hasta ahora más tanques ha enviado a Ucrania, además de acoger el más alto número de refugiados procedentes de este país desde el inicio de la invasión rusa.



Desde Berlín, el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, negó que el Ejecutivo del canciller Olaf Scholz haya puesto como condición para suministrar carros de combate Leopard 2 a Ucrania que Estados Unidos envíe por su parte tanques del tipo Abrams.



La fuente gubernamental aseguró que "en ningún momento ha habido un 'iunctim' o una exigencia de que lo uno tenga que ocurrir para que lo otro ocurra", contrariamente a lo que en días pasados aseguraron medios alemanes y después de que Washington descartara una entrega de los Abrams por razones logísticas.

Los alemanes no quieren implicarse en la guerra

Los ciudadanos alemanes están en contra de enviar los tanques y de implicarse tanto en el conflicto iniciado por Rusia hace 11 meses.

La reunión de la OTAN en la base estadounidense de Ramstein está planteada para presionar al canciller Olaf Scholz ya que es el menos dispuesto a implicarse en el conflicto al igual que los ciudadanos alemanes, "creo que no es buena idea, sería demasiado meterse en esa guerra", responde una señora ante la posibilidad de enviar los Leopard, a lo que añade otra, "estoy completamente en contra, no se debe responder al fuego con más fuego. Hay que encontrar una fonda pacífica de entendernos con los otros".

El nuevo ministro de Defensa alemán, que se estrena en estas lides, Boris Pistorius, ha asistido desdel el primer momento de la reunión con un mensaje claro: este asunto lo discute directamente el canciller Scholz con el presidente Biden.