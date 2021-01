El alegato de Herrera a favor de Don Juan Carlos: "La dureza contra él es la que sienten contra España"

El 5 de enero, día de Reyes, el destino quiso que naciera un Rey. Juan Carlos de Borbón, que hoy cumple 83 años. Además de Rey y de todas las cosas buenas saben y alguna regular, es un abuelo de 83 años que lleva casi seis meses fuera de su casa, sin ver a su gente. A sus nietos, a sus hijos. Sin contacto físico con su familia. Sin poder pasar la pandemia en el calor de su casa.

Piensen ustedes lo que piensen del anterior jefe de Estado, ¿pero no existe en este país un mínimo ápice de humanidad? SÍ que hay humanidad con los decenas de etarras trasladados cerca de su pueblo o directamente liberados. O con Otegi, que ya es un hombre de Estado. O con Junqueras y compañía, que van a ser indultados, amnistiados... y al paso que vamos indemnizados. Porque como dice ahora el Gobierno, todos hemos cometido errores, la culpa la tenemos todos... Culpar a todos significa decir que nadie tiene la culpa. Decir que todos somos culpables y, por tanto, quitar la pena a los que quieren indultar y acabarán haciéndolo.

Todo eso no existe con un hombre que hizo la transición, que paró un golpe de estado, que promocionó a España que nadie, que no está imputado, que no está condenado por nada... Y que si tiene que ser investigado de lo que sea necesario, puede serlo perfectamente en su casa.

Con los bárbaros, alfombra roja. Pero a un rey, que ha cometido errores pero infinitamente menores al lado de sus aciertos se le da exilio, oprobio, pena de telediario, desprecio... Porque no es de ETA, no es de Podemos, no es sanchista, no es de Bildu, no es de ERC... Pero sobre todo porque es un señor que simboliza los mejores años de una España cosmopolita y fuerte.

La dureza contra el Rey de esta banda de imputados es en realidad la dureza que sienten por España. Y expulsarlo de país por la acción de unos y la inacción de otros es una manera de expulsar a esa España que molesta por sus planes y para sus planes. Que nadie se engañe. Esa es la idea. Y de ahí nace la persecución a Juan Carlos. Y luego a Felipe VI. Y al final a la Monarquía parlamentaria.

Ahora recogen la patita y dicen que lo de la ley de la Corona sí pero no... y ya se encargan de que el diario "El País" lo lance en portada. Nadie es perfecto, y el Rey tampoco. Pero un país que blanquea terroristas, que nombra vicepresidente a chavistas, que aprueba presupuestos con golpistas... que no me digan que el principal problema es un Rey de 83 años al que tenemos confinado sin acusación formal alguna a miles de kilómetros.

Es el país que tenemos. Felicidades, majestad.