Acuerdo entre PP y Vox para reducir los diputados en la Asamblea madrileña: ¿qué opinan los españoles?

Reformar la Ley del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para reducir de 136 a 91 los diputados del Parlamento regional. Esta es la propuesta que el pasado martes registraron en la Asamblea madrileña Vox y Partido Popular, tal y como ya acordaron ambas formaciones en el pacto de investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, se trata de una Proposición de Ley que cambiaría la regla por la que el número de diputados viene determinado en función del censo de población. Desde 1983, la Asamblea de Madrid está compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000.

Según justifica el texto de la iniciativa, los criterios de representatividad se adaptarían a los que ya siguen las Cortes Generales (Congreso y Senado), cuya ratio media es de un diputado por cada 77.156 habitantes. Los 91 diputados de la nueva Asamblea de Madrid representarían cada uno a 73.000 madrileños.

El apoyo de la izquierda: necesario para cambiar el sistema de elección

La aplicación de esta medida requerirá, no obstante, de la aprobación de la Cámara por mayoría de dos tercios y la de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Esto significa que con la composición actual de la Asamblea madrileña, la más numerosa seguida del Parlamento de Cataluña, el acuerdo suscrito entre Díaz Ayuso y Rocío Monasterio necesitará del apoyo de al menos 13 diputados de la izquierda para aprobar dicha modificación. Una circunstancia que deja en manos del PSOE la reestructuración del Parlamento regional que afectaría a 45 de los 136 diputados que componen hoy la Asamblea de Madrid.

De hecho, el portavoz de los socialistas, Juan Lobato, ha sido el único representante de la bancada de la izquierda que se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta consensuada por PP y Vox para reducir el tamaño del hemiciclo. Por su parte, Más Madrid y Unidas Podemos no tardaron en mostrar su rechazo porque lo consideran “un ataque a la democracia”.

Tras estas manifestaciones, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid no dudó en exigir a la izquierda que apoye esta iniciativa “en estos momentos de dificultades” en los que, según Monasterio, “tienen que ser responsables y estar del lado de los madrileños”. “Cuando las familias, los autónomos y las empresas se aprietan el cinturón, los políticos también tienen que hacerlo”, argumentó la presidente de Vox Madrid.









¿Demasiados diputados autonómicos?

El debate sobre la reducción de diputados en la Asamblea de Madrid ha llegado a la calle. Por este motivo, COPE.es ha querido conocer cuál es la impresión de los ciudadanos ante una propuesta concebida para contribuir a la reducción de la factura de los casi 400 millones de euros que, actualmente, cuestan al erario los más de 1.200 diputados autonómicos distribuidos entre los 17 parlamentos y las dos asambleas, las de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En todo caso, la opinión del ciudadano recogida por COPE es unánime: “Sobran muchos políticos”. Y es que las personas entrevistadas no han dudado en remarcar, por ejemplo, que la propuesta es “muy adecuada más aún cuando la población lo está pasando mal y hay grandes problemas en el transporte y en otros sectores”.

Asimismo, de entre los testimonios recogidos destaca la idea de que se trata de una iniciativa que “debería de extenderse al Gobierno de la nación para recortar el número de Ministerios”. “Con menos políticos nos iría mucho mejor”, se atreve a augurar una ciudadana.

Sobre el apoyo que PP y Vox necesitan para reformar la Ley del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid también existe cierta concordia entre las opiniones recogidas: “La izquierda nunca va a apoyar propuestas de la derecha”, y destacan que “es una tragedia que los políticos no se entiendan entre ellos para ayudar al ciudadano”.

Otro de los anuncios que ha generado una gran controversia política y social durante las últimas semanas ha sido la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar un gasto de 20.319 millones de euros para un Plan Estratégico del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Una cifra que, por ejemplo, dobla el presupuesto anual del Ministerio de Defensa.

El ciudadano no se ha olvidado de la magnitud de la cifra y denuncia que “España no está en las mejores condiciones” para destinar tal presupuesto “a un ministerio que no hace nada, mientras que la gente está pasando hambre”. Invertir para “ayudar a las familias” o “en Sanidad”, son algunas de las propuestas que destaca la ciudadanía.