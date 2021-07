De ir a abortar a ser madre, Mariana lo logró con valentía y apoyo

Mariana tenía cita para abortar en la clínica El Bosque de Madrid. A diez minutos del momento se le acercaron dos personas. Hoy tiene un bebé de casi dos meses. De sentir que no había opciones vio que el aborto era la única salida irreversible. Con apoyo y valentía, tuvo a su hijo. Hoy considera que es la mejor decisión de su vida y agradece el respaldo recibido.

No le quita ojo a su bebé, le ha llamado Pablo Santiago, el mismo nombre de uno de los dos rescatadores que salieron a su encuentro hace unos meses en un momento de máxima vulnerabilidad para ella. Acudía a esa clínica abortista sin su pareja que ni quería ser padre ni tan siquiera acompañarla, en situación irregular en España y con escasos recursos.

“En ningún caso me sentí atacada ni obligada ni nada, más bien me sentí tranquila, favorecida, ese apoyo que yo necesitaba. Simplemente se pusieron a hablar conmigo y nunca olvidará cuando me plantearon que era lo que pensaba que necesitaba para seguir adelante con mi embarazo. Yo solo necesitaba esas palabras de aliento y también ese apoyo, igual al de una familia que justo no tenía al haber llegado pocos meses antes de Venezuela por la grave crisis económica”, señala a COPE Mariana de 26 años.

A su bebé lo salvó su decisión de ser madre a pesar de las dificultades y a la red que le brindaron desde la Asociación Más Futuro que con su labor en el entorno de las clínicas abortistas ha salvado directamente a 5.400 bebés en los último 8 años, el 60 por ciento de madres españolas.

“Nadie te obliga ni a abortar ni a seguir adelante con tu embarazo, pero lo que sí sentí tras la intervención de esas dos personas y la de la Asociación Más Futuro es que ellos te daban la opción de poder seguir adelante, luego tú tienes que tomar la decisión. Si yo pude tener a mi hijo estando sola, sin pareja, siendo extranjera y sin recursos, pueden muchas otras, por eso les digo que no lo hagan porque hay alternativa, aunque todo tu entorno se oponga”, explica Mariana con su bebé en los brazos.

Esta guapa venezolana de enormes ojos azules ve a su hijo como un milagro: “Pablo Santiago es un bebé hermoso, gracias a Dios que lo he tenido y para mí es un motor más para poder continuar y también para crecer en la vida, centrarme y mejorar cada día”.

Otros bebés no han podido ser rescatados. Solo con las cifras oficiales, las que ofrece el Ministerio de Sanidad, cada año se practican en España 100.000 abortos, más de dos millones y medio de niños no han tenido oportunidad de nacer desde la legalización del aborto en nuestro país, una cifra dramática según la Plataforma Cada Vida Importa.

Coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de las leyes del aborto en España (1985 y 2010), las asociaciones provida han organizado un acto este lunes de celebración por los supervivientes del aborto y en el que se ha guardado un minuto de silencio por las personas no nacidas víctimas del aborto.

“Queremos que no pase desapercibida esta realidad y esta fecha triste porque es grave que se haya legitimado y normalizado el aborto. Se oculta la realidad del acto más injusto que existe con las personas más vulnerables. Denunciamos el mal y que sea un negocio que empuja a tantas mujeres a tomar una decisión irreversible y cuyo dolor posterior no se quiere reconocer”, denunció Alicia Latorre, al frente de la Federación Española de Asociaciones Provida.

Para Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia “no hay apoyo real ni una alternativa institucional de apoyo a las madres que se ven abocadas a esta tragedia salvo empujarlas hacia la eliminación de la vida que llevan dentro”.

Para dar esa alternativa funcionan las distintas organizaciones pro vida, dan apoyo a mujeres en situación vulnerable no solo antes de que nazca el bebé sino también después sin juzgar ni pedir nada a cambio con el único motor de ayudar a quienes lo necesitan y salvar vidas, cuantas más mejor.