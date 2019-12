Los sumilleres de Lavinia, Belén Salvador y Guillermo Mejías, no aconsejan sobre qué vinos ofrecer en Navidad

Para un lego en la materia conversar con dos grandes expertos, dos experimentados sumilleres como Belén Salvador y Guillermo Mejías, sumilleres y maitres del restaurante Lavinia es empaparse de buen vino. Lavinia, como podemos leer en su página web,"es una tienda de vino con 4.500 vinos, champagnes y destilados de todos los rincones del mundo". Hablar de Lavinia es hablar de la "pasión por el vino de la mano de nuestros sumilleres que transmiten su conocimiento y te ayudan a elegir tu vino perfecto en cada ocasión".

Y eso es lo que necesitamos, saber con qué vinos podíamos agasajar a nuestros familiares y amigos en estas fiestas. ¿Cómo mezclar, perdón Belén- Guillermo, cómo armonizar y maridar nuestros pescados, carnes, entrantes y dulces de las comidas y cenas de esta Navidad? Sus propuestas nos van a sorprender.

PARA COMENZAR: ESPUMOSOS

"Estamos en fechas muy bonitas para recibir a familiares y amigos y la mejor forma es hacerlo con burbujas, un cava, un champán (o champagne, si lo prefieres), un crémant, lo que vienen siendo vinos espumosos. Siempre es muy bonito compartir, el vino es maravilloso compartirlo y empezar con unas burbujas que animan muy bien y entran muy bien como aperitivo y como seguimiento del resto de la comida" recomienda Belén Salvador.

Ambos sumilleres son muy proclives a los espumosos, que normalmente los dejamos para postres, para tomar no solo en los aperitivos sino durante toda la cena o comida de Navidad o Nochevieja, "podemos jugar con un sinfín de maridajes o armonías y tenemos muchísimas posiblidades. Podemos comenzar una cena con aperitivos, un poco de embutidos o mariscos con espumosos no muy viejos, no con mucha rima que se llama, después, ya con pescados o asados podemos seguir con champagnes o cavas o espumosos de Francia con mucho empaque, champanes de 80- 90- 100 meses de rimas, y luego avanzar con vinos tranquilos o también hacer un maridaje solo con espumosos que puede ser muy divertido" añade Guillermo Mejías.