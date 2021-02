Bertín Osborne rompe su silencio y habla por primera vez sobre su supuesto hijo secreto

Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez han copado en estas últimas semanas titulares de toda índole. En el comunicado que emitió Bertín el día que se anunció la separación, el cantante aludía a motivos estrictamente sentimentales y se culpaba de lo sucedido. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidad. No hay terceras personas. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión", decía.

Pero la rueda del morbo no ha dejado de girar y se ha hablado sobre amantes, deslealtade y hasta de un hijo secreto. Harto de las habladurías, Bertín Osborne ha decidido romper su silencio y hablar de nuevo. Algunas informaciones hablarían de un hijo secreto que el artista y presentador habría tenido con una joven rubia sevillana, con la que habría llevado una doble vida durante un tiempo. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Bertín ha sido tajante sobre este asunto en la revista ¡Hola! y para la agencia GTRES: Los bulos hay que tomárselos como lo que son. Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?", ha contado.

Bertín siempre se ha jactado de haber sido un mujeriego, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones. Pero aunque el tema de la existencia de un posible hijo no reconocido de Bertín Osborne siempre ha coleado, él siempre lo ha tomado a guasa. Hace un año y medio, el presentador fue preguntado por Toñi Moreno en un programa de televisión acerca de esa probable paternidad secreta.

"He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", dijo por entonces el cantante. Ese sexto niño fue el hijo que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos. "Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias...", añadió el cantante entre risas.

BERTÍN OSBORNE "SE CORTA LA COLETA"

Bertín sigue enamorado de Fabiola y ha decidido 'cortarse la coleta'. "Fabiola es la mujer más íntegra, independiente y brillante, que he conocido”, ha dicho recientemente sobre ella. Y está convencido de que no va a encontrar a nadie igual. “No voy a buscar más. Me 'corto la coleta' como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás? ¿Para qué?”, ha sentenciado. De momento, Bertín cuenta con el apoyo de sus hijos en esta difícil situación para el cantante. Todos entienden la decisión y no dudan en subrayar que Fabiola siempre seguirá siendo parte de la familia.

