Saludo al sol para principiantes

¡Buenos días, familia! Por fin es lunes ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? El entrenador personal de Grupo COPE espera que hayáis descansado. La sección de hoy es un tanto especial, os daréis cuenta cuando veáis el vídeo. De todas formas, os adelantamos que el escenario ha cambiado con respecto a las publicaciones de Dávila de la semana pasada. Esta vez, nuestras cámaras se han trasladado nada más y nada menos que al Pirineo Aragonés.

¡Eso es! El monitor ha cambiado por unos días el croma de nuestros estudios y se ha “ido de vacaciones”. Pero eso no significa que os quedéis sin él, tanto él como nosotros estamos preparados para ofreceros nuestros mejores contenidos, para que lo podáis disfrutar allá donde estéis. Si te encuentras en la playa, la montaña o, incluso, en el pueblo de tus abuelos, no te preocupes. Dávila estará allí, en tus dispositivos, para que tu cuerpo no pierda todo aquello por lo que has luchado estos meses.

En esta ocasión nos centraremos en el yoga. Estas actividades que estáis a unos pocos minutos de descubrir son recomendadas para mejorar la calidad de vida, especialmente si eres una persona a la que le pica la curiosidad este “mundillo”. Para comenzar en él, os mostramos un vídeo breve, de unos cinco minutos, que tos desperará las ganas de seguir conociendo más sobre lo que nuestro entrenador nos pueda enseñar.

No olvidéis que, si habéis seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de ‘Re-Evoluciónate’. Y, si queréis ver contenidos previos a esta sección, os recomendamos 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!