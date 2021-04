Ahórrate ir gimnasio con 'Re-Evoluciónate'

¡Hola, familia! Regresamos un día más con un nuevo entrenamiento del creador del método ‘Healt and Sport Community’; Paco Dávila. Así que ¿Qué tal os encontráis? Nuestro monitor personal espera que tengáis energía, así como ganas para una clase más de Re-Evoluciónate. En esta ocasión Dávila nos muestra un vídeo que va más allá de los últimos tutoriales que habéis podido apreciar.

Para ello es muy importante que te encuentres activo y emplees música intensa y potente ¿La razón? Sentirnos lo más motivados posible para seguir cada una de las actividades que estamos dispuestos a llevar a cabo. “¡A por ello!”, dice el monitor.

Estas actividades que estáis a unos pocos minutos de descubrir son recomendadas para mejorar la calidad de vida. De esta manera evitaremos que cada vez nos cueste hacer ejercicio. Y no hace falta ser un entrenador personal, tan solo sigue las recomendaciones de Paco y verás como dentro de poco tiempo comenzarás a sentirte mejor.

Incluso no es necesario ir al gimnasio para realizarlos, dado que todos ellos se pueden llevar a cabo con diferentes objetos que podemos encontrar en casa. No obstante, si hubiera alguna herramienta con la que no contéis, Dávila os dirá cómo y dónde conseguirla.

No olvidéis que, si habéis seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de ‘Re-Evoluciónate’. Y, si queréis ver contenidos previos a esta sección, os recomendamos 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!