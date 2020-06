El alimento que no debe faltar en tu dieta para tener la mejor forma física

¿Cuál es el alimento que no debe faltar en tu compra? Nuestor entrenador físico Paco Dávila ha dado la respuesta este viernes en un nuevo consultorio de "Re-evoluciónate": el aguacate. Un usuario de COPE.es le ha preguntado sobre qué alimentos deben llenar nuestra cesta de la compra para mantener una vida saludable. "La proteína es un elemento fundamental porque ayuda al músculo. Debemos tomar proteína de alto valor biológico, como puede ser la carne de ave. También vacuno o cerdo, pero hay que intentar no repetir mucho la carne de mamífero. Después, es recomendable tomar una alimentos que tengan fibra y proteínas, como puede ser la verdura. Y si hacemos ejercicio no debemos olvidarnos de los alimentos ricos en hidratos de carbono y las grasas. Por ello, el aguacate es uno de los elementos que mejores grasas saludables tiene y sacia mucho", ha dicho.

Durante el consultorio, Dávila también ha señalado de qué manera nuestros mayores pueden hacer ejercicio en casa de una manera cómoda y sin necesidad de materiales y ha contado qué son los hipopresivos. Por último, nuestro entrenador profesional también ha desvelado que el miércoles 24 de junio tendremos en COPE.es a Alfredo Bastida, creador de una plataforma de coaching. para que nos cuente estrategias para consolidar los buenos hábitos. Con él, los usuarios de COPE.es que así lo deseen podrán también participar en un encuentro virtual para compartir experiencias y lecciones sobre estas dinámicas.