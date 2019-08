Mi "vecino de número": el nuevo reto viral que tú también querrás hacer

¿Cuántas veces te ha pasado que te ha llamado alguien porque se ha equivocado y en realidad quería comunicarse con otra persona con un número de teléfono muy parecido al tuyo? Pues esta es la base del "vecino de número", el nuevo reto viral al que muchos se han sumado... y han dejado constancia en las redes sociales.

Pero, ¿en qué consiste el reto del "vecino de número"? El objetivo es escribir por WhatsApp a la persona cuyo teléfono sea igual que el suyo, cambiando únicamente la última cifra por un número más o uno menos. Para ello, guarda el contacto en la agenda y, si esa persona utiliza WhatsApp, le escribe un mensaje presentándose.

Esta nueva moda viral realmente no es nueva. Según la web Know Your Meme, nació en 2008 y algunos medios ya le dedicaron artículos en 2016. Pero ahora se ha hecho famoso.

Las reacciones de las personas que han recibido el mensaje de su "vecino de número" han sido de lo más variopintas. Algunos se han dejado llevar y han saludado de forma agradecida a su 'partner' y otros simplemente han respondido con un bloqueo.

Mi vecino de número afirma conocerme, ser de mi pueblo y de más o menos la misma edad.



POR FAVOR QUE ME RESPONDA YA PORQUE NO ME LO PUEDO CREER AAAAHHHH



To be continued pic.twitter.com/Px0dhHmK0N — Crispinwinfri (@crispinwinfri) August 4, 2019

que majo mi vecino de número pic.twitter.com/YdvVRNAk37 — peny �� stream all for us (@holdingontoalba) August 4, 2019

le he hablado a mi vecino de número y no le he caído muy bien que digamos pic.twitter.com/AtlSzVdRuJ — nora (@mensajetuyo) August 3, 2019