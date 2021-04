El utensilio infalible para dar la vuelta a la tortilla de patatas y que no se te caiga

Nada como un fin de semana para preparar la tortilla de patatas ideal para toda la familia con toda la paz y la tranqulidad del mundo. Pero eso no hace a un plato perfecto, por eso en COPE te descubrimos el utensilio de cocina perfecto para no poner toda la encimera perdida, que no se pegue a la sartén y que quede un plato perfecto.

La tortilla de patatas es uno de los alimentos emblema de la cocina española. Conocida en todo el mundo, son infinitas sus variantes. Tortilla de patatas con verduras, con calabacín, con queso, con espárragos…. ¡Lo que más te guste!

Pero claro, nos encontramos con un problema de los que afectan. Y es que, en el modo de preparación llega un momento de tensión que puede convertirse en la diferencia entre el fracaso o el éxito.

Te hablo del momento de “darle la vuelta a la tortilla”. Nos entran los llamados “siete males”, porque muchas veces la presentación es lo primero que atrae de un plato… y a veces, el desastre que montamos con la tortilla de patatas no es digno de enseñar. Por pura dignidad propia y vergüenza.

Es por ello, que queremos adelantarte un gran invento que nos solventa al instante el problema. Para darle la vuelta a la tortilla y que no acabe pegada a tu techo, existe una sartén doble específica para tortilla, de 26 centímetros de diámetro que hará que te conviertas en la envidia de todos tus vecinos. Y no es para menos.

Con este utensilio, te olvidarás del sudor frío a la hora de culminar tu creación culinaria y también evitarás que se te pegue. También es digno de comentario que sepas que tu abuela no necesitaba de este invento, y lo conseguía. Pero bueno, si has decidido tirar la toalla… puedes recurrir a esta sartén. Además, de precio ronda los 25-30 euros. Accesible a todos los bolsillos.

No es recomendable que introduzcas esta sartén en el lavavajillas pues al tratarse de una sartén antiadherente no será difícil su limpieza tras hacer una tortilla. Si recurres en exceso al lavaplatos, finalmente perderá esta propiedad. Como curiosidad, debes saber que está sartén doble para tortillas se convierte en dos sartenes independientes para elaborar tus pechugas de pollo a la plancha o lo que desees. Así que, ya sabes. Si eres muy patoso y estás a punto de acabar con tu cocina por riesgo de incendio cada vez que enciendes un hornillo, esta es la mejor alternativa.

Una sartén doble que permite girar la tortilla sin mayor riesgo y que, además, puedes emplearlo para saltear otros alimentos. El motivo que te adelantábamos es que, al poder separarlo, se convierte en 2 sartenes en 1. Todo son ventajas, como puedes apreciar. Te convertirás en el “chef” por excelencia para elaborar tu tortilla de patatas.

Descubre la receta de la tortilla de patata “clásica” y con cebolla de Karlos Arguiñano

A finales de junio, el chef televisivo por excelencia Karlos Arguiñano regalaba su receta a sus seguidores a través de su perfil de Twitter: “La tradicional receta de tortilla de patatas o tortilla española, un plato básico de la cocina española a base de patatas, huevo y cebolla”, afirmaba junto a su magnífica creación culinaria.

Debes comenzar pelando y picando la cebolla en dados medianos. Inmediatamente después, toca limpiar el pimiento verde y cortarlo en daditos pequeños. Mientras, puedes limpiar las patatas antes de pelarlas y cortarlas finalmente. Así, tras 25-30 minutos a fuego suave en tu sartén obtendrás la fritada de la tortilla.

Una receta relativamente sencilla con la que es muy difícil que falles, por lo aceptada que está en la cultura gastronómica española. Es un clásico.