Estamos habituados a los conflictos dentro de las comunidades de vecinos. Carteles en los portales quejándose del ruido, de basura en zonas comunes, de actos incívicos dentro del edificio, robos o cualquier otra actividad que esté relacionada con la convivencia. Lo que está claro es, precisamente, que la convivencia no es nunca fácil y muchas veces hay que hacer de tripas corazón porque, en el fondo, nuestros vecinos lo seguirán siendo, salvo algún que otro cambio imprevisto.

Y eso puede ser también que haya una mudanza. Gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos, que ha aprovechado el final del año 2023 para hacer una recopilación de los mejores momentos del año. Y uno de ellos fue este, que claramente tiene un deje irónico.





Unos vecinos de Pamplona se despiden de su comunidad y no dan crédito a la respuesta que reciben

Fue en junio de 2023 cuando estos vecinos de Pamplona, de un décimo piso, se despedían de su comunidad. Y lo hicieron poniendo un cartel en el ascensor.

"Queridos vecinos: ha sido un placer haber compartido estos últimos cinco años de nuestra vida donde habéis visto crecer a nuestra familia. Ahora nos toca el triste momento de la despedida, ya que nos mudamos a un piso algo más grande a las afueras", escriben, con un claro deje irónico. "Siempre os vamos a recordar... ¡Un abrazo!", concluyen estos vecinos.





Las respuestas, no obstante, no las esperaría probablemente ninguno. Un vecino del edificio escribió sobre el mismo papel y con bolígrafo: "Antes de largaros, pagad las cuotas que debéis".

Otro, en una hoja amarilla de un bloc de notas, puso otro: "En nombre de toda la comunidad, no os soportamos".





El post se hizo rápidamente viral. De hecho, a día de hoy acumula 750 retuits, más de seis mil me gusta y decenas de comentarios. "Tanta paz lleven como descanso dejan", "Parece que les tenían cariño a los vecinos del 10ºA" o "La fiesta de despedida será por todo lo alto" son algunos de los mensajes que alucinan con las respuestas que han recibido estos vecinos pamploneses.





Otro, no obstante, detectó inmediatamente el sarcasmo: "Me imagino a los 10º A partiéndose de risa porque la nota es irónica y encima, con recochineo: nos vamos a un piso más grande a las afueras. Me parece poético".





La emotiva despedida de un vecino tras 42 años en el edificio

Aunque en este caso las respuestas no hayan sido las esperadas, no siempre es así. Hace unos días pudimos conocer la despedida de este vecino. Se trata de José Ignacio, quien con una sencilla pero emotiva carta en una de las zonas comunes de edificio, acompañada de una foto de él mismo, decía adiós a varias décadas de altibajos, vaivenes, discusiones y buenos momentos con todos los propietarios e inquilinos de su edificio.

"Hola vecinos", comienza la carta de este hombre. "El viernes me ingresan en la residencia de ancianos y estos son mis últimos tres días aquí. Quería agradeceros por siempre haber sido respetuosos conmigo y haberme tratado con cariño. Haber vivido aquí 42 años de mi vida ha sido un placer", asegura José Ignacio.





"Echaré de menos las blancas escaleras, recoger una carta del buzón cada mañana e incluso los niños que jugaban tocando a los timbres por la noche", enumeró el hombre. No obstante, y pese a este emotivo adiós, agregó: "Voy a estar bien. Espero que esta comunidad tan bonita que hemos creado siga existiendo muchas generaciones más".

Finalmente, se despedía así: "Os quiere, José Ignacio". Debajo, una fotografía de él, sonriendo a la cámara y con una enorme sonrisa de oreja a oreja.