Unos padres viajan por primera vez con su bebé y lo que hacen en el avión se convierte en viral: "Me pasa..."

‘El viajar es un placer’, diría la canción de Miliki y los payasos de la tele. Es muy fácil decirlo y en muchas ocasiones cumplirlo, pero cuando se trata de viajar con niños puede no resultar tan placentero. Y es que nunca sabes si van a aguantar todo del tirón, si vas a tener que parar en numerosas ocasiones por diferentes circunstancias dependiendo de su edad, o si te van a meter en algún lío. Algo que no es posible si vas dentro de un avión con niños, y sobre todo si es su primera vez sobre el aire.

Y aunque este mensaje que se ha hecho viral viene a consecuencia de un bebé de 10 meses, lo cierto es que podría pasar con cualquier niño tuviera la edad que tuviera. Porque llorar en los aviones bien por la presión al despegar o al aterrizar o bien por el aburrimiento de no poder moverse, es algo muy común y por eso estos padres tomaron una decisión al montarse con su hijo en este vuelo. Una usuaria de Twitter, @merkelista_, ha sido la encargada de compartirlo y desde aquí tenemos que aplaudirlo porque es un gesto muy bonito y considerado por parte de estos padres.

El regalo de unos padres a los pasajeros de un avión

“El año pasado me tomé un vuelo donde había unos padres que viajaban por primera vez con su hijo y repartieron esto para los que viajábamos cerca de ellos”, ha escrito esta usuaria de la red social cuyo tweet rápidamente se ha convertido en viral, alcanzando cientos de miles de ‘me gusta’ en muy poco tiempo y llenándose de comentarios aplaudiendo el gesto de estos padres que quisieron tener un detalle con los pasajeros del vuelo en el que su bebé se montaba por primera vez en avión.

“Hola! Me llamo Bruno. Tengo 10 meses. Es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos”, se puede leer en una pegatina en una bolsa que contiene algunos dulces para amenizar el viaje de los pasajeros. “Mis papás prepararon esta bolsa con dulces en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea más placentero. ¡Gracias!”, termina el mensaje, que se ha viralizado en seguida por este gesto que poca gente tendría y que parte de la imaginación de unos padres muy ingeniosos.





Las reacciones al tweet viral del avión

Aunque la mayoría de comentarios aplauden el bonito gesto de estos padres con los pasajeros del avión, hay otros que no lo comparten y creen que es innecesario. “Está bueno pero es innecesario. A los pasajeros bebés tenemos que aguantarlos simplemente porque son seres humanos igual que nosotros y no pueden controlar sus impulsos de llorar de miedo, dolor, incomodidad, disconfort. Igual que hubiéramos hecho nosotros”, ha comentado una usuaria. “Me pasa algo así y les cargo al bebé en brazos todo el vuelo para que duerman”, ha sido la reacción de otra usuaria de Twitter. “Eso se llama buena educación”, es otro de los comentarios más repetidos. Y también hay quien piensa que esos dulces podrían haber ido acompañados también de unos tapones para los oídos o de un diazepam. Sea como fuere, un gran gesto de los que ya quedan pocos y que por ese motivo bien merece haberse convertido en viral.