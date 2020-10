Unos 1.100 agentes vigilarán el cierre de La Rioja con controles aleatorios

Unos 1.100 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participarán en los controles aleatorios que se establecerán en los accesos a La Rioja para vigilar el cumplimiento el cierre perimetral de esta comunidad, que se pondrá en marcha a las 00:00 horas de este viernes y que continuará hasta el 7 de noviembre.

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha contactado con sus homólogos en las comunidades autónomas limítrofes de Navarra, País Vasco y Castilla y León para coordinar la colaboración de la campaña de control, tras la decisión adoptada este miércoles por el Gobierno riojano de establecer el cierre perimetral de la región.

Ese confinamiento perimetral restringe la libre entrada y salida de personas en toda La Rioja, salvo los desplazamientos adecuadamente justificados, como acudir al centro laboral, por cuestiones académicas, sanitarias o atender a personas dependientes.

La Guardia Civil, con unos 800 agentes, y la Policía Nacional, con unos 300, activarán todos los recursos disponibles para cumplir con esta normativa, que permite los movimientos con origen y destino dentro de la propia comunidad autónoma y aquellos que atraviesen La Rioja con destino a otro territorio no confinado, ha detallado este jueves, en una nota, la Delegación del Gobierno.

Los controles aleatorios, al igual que ocurrió en los meses en los que estuvo vigente el estado de alarma, se producirán en todas las carreteras que conecten con otras comunidades autónomas.

También se intensificará el control de movimientos en aquellas zonas con más desplazamientos interterritoriales, como son en la ribera y La Rioja Alta, para evitar acudir a segundas residencias; la N-111 y Logroño, ya que la capital riojana tiene la peculiaridad de limitar con País Vasco y Navarra.

La Delegación de Gobierno ha señalado que los controles fronterizos variarán en función de un día laboral y el fin de semana y también de los flujos de movimiento de la población, por lo que es un operativo mucho más complejo al contar con desplazamientos permitidos.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizarán labores de información, pero también de sanción.

Marrodán ha incidido en la importancia de que cada riojano sea responsable en sus decisiones personales y que verdaderamente reduzca esa movilidad al máximo posible, con respeto a las actividades esenciales.

"Hago una llamada a la responsabilidad y a la necesidad de que cada uno pensemos en los términos de qué debemos y no debemos hacer y no tanto en términos de qué podemos o no podemos hacer", ha señalado.

La Rioja, según los datos facilitados por el Gobierno regional, registra este jueves 1.446 casos activos de la covid-19, 150 más en las últimas 24 horas; 135 ingresos hospitalarios -113 en planta y 22 en la UCI-, 2 más; 38 brotes, 3 más, y 11.340 personas en cuarentena, 144 más. EFE.