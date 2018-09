Una madre acaba detenida por castigar a su hija de 15 años sin móvil

La tecnología está presente en nuestro día a día, nos ayuda en nuestros deberes y agiliza nuestra comunicación. Pero también nos puede ocasionar algunos problemas. Una madre de Nueva York (EE.UU.) ha tenido que declarar ante el juez tras ser detenida por castigar a su hija de 15 años sin móvil.

“Solo estaba siendo una madre preocupada, disciplinando a mi hija”, señaló May en el juicio en el que afirmó, además, que lo hizo para evitar que su hija se metiera en problemas en el instituto. Sin embargo, este acto se volvió contra ella después de que su expareja le dijera a la policía que él era el dueño del teléfono y que la acción de su exmujer era un delito de hurto.

A mom arrested after taking her teen's cell away as punishment.

Jodie May's ex-husband claimed he owned the phone&filed charges against her. Turns out the daughter did in fact own the phone so prosecutors dropped the charges. Mom would have faced up to 93 days in jail! #Fox35 pic.twitter.com/gqdAMlQzRg