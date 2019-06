Una empleada estalla por el trato recibido en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

La fastuosa boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio este sábado en Sevilla sigue dejando numerosos titulares. El último lo ha dado una mujer que trabajó el sábado en el convite de la pareja tras la ceremonia nupcial. En el programa "Sálvame" de Telecinco, la empleada denuncia el mal trato que recibió por parte de la empresa que organizó la fiesta y no cree que la pareja ni los invitados estuvieran al tanto del trato recibido.

La mujer se queja de que sólo le pagaron 10 euros la hora, no les llevaron en coche, comieron bocadillos fríos y cenaron “los restos de los invitados” Además, tenían que cambiarse de ropa todos juntos: “Estábamos allí todos desnudos, una vergüenza. Era la primera vez en mi vida que trabajaba en esas condiciones”, relata. La empleada hace especial hincapié las formas de del metre que había allí trabajando: "Me trató como a un perro". Se queja de que sus responsables no les dejaban hablar ni reírse y que no fue hasta las 3 de la madrugada cuando les dieron algo de cenar y que fueron los "restos de los invitados".

Además, explica que tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad y que tuvieron pocas horas de margen para firmarlo. El escrito establecía que no podía hablar ni grabar y que, si lo hacían, podían llevarles a juicio e indemnizar hasta con 100.000 euros.

La trabajadora denuncia que aún no ha cobrado el sueldo que debía recibir por la jornada de trabajo y que no se fía de que la empresa les pague lo que corresponde. No obstante, resalta que cree que ni Ramos ni Pilar Rubio conocían las condiciones en las que tuvieron que trabajar para su boda, por lo que les exime de cualquier responsabilidad.