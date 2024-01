En nuestro país, los bares no solo son un espacio de ocio bastante habitual, sino que también son el favorito. Es el lugar adecuado y perfecto para reunirnos con amigos y familia en un ambiente de lo más distendido. Y sí, es por ello que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. Si bien muchas veces solemos fijarnos en las reseñas de los clientes o en lo que ocurre detrás de la barra, lamentablemente no le prestamos atención a lo que pasa dentro de ella.

Y es ahí donde entran en juego los camareros, los cocineros y el servicio que trabaja en los restaurantes a los que acudimos para disfrutar. Es bien sabido desde hace tiempo que trabajan con unas condiciones laborales bastante malas, con sueldos muy bajos frente a la cantidad de trabajo acumulado.

Es por esto por lo que la cuenta de X @soycamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra. En esta ocasión, el tuitero ha compartido una conversación entre una trabajadora y su dueño. Las redes no podían creer lo que estaban leyendo.





El jefe tiene que repetir la respuesta tres veces

En este caso, esta camarera escribía a su jefe preguntándole por las propinas. "Hola, ¿cuándo vais a repartir a la Peppa?", escribe, haciendo clara alusión al bote del local y a los beneficios extra obtenidos por los trabajadores.

"Hola Valentina, el bote pertenece a la empresa, buenos días", le respondió él. La joven no pudo ocultar su sorpresa: "¿O sea que no nos vais a repartir las propinas?". No obstante, al no obtener respuesta, volvió a escribirle para aclararlo todo.

"Hola de nuevo, te vuelvo a escribir, ya que veo que no entendiste la pregunta o algo. ¿Cuándo se me va a entregar mi parte correspondiente a las propinas?", le preguntó de nuevo.

"Hola Valentina, el bote pertenece a la empresa, buenos días", repitió el jefe, completamente aséptico y usando la misma respuesta que la primera vez.





"A ver, ¿me vas a contestar a lo que te he dicho? Hay una parte de ese bote que me pertenece a mí, no a la empresa. Ya que es mi parte de propina trabajada. Y como se debe hacer, se reparte entre las tres que trabajamos", estalló finalmente ella y terminó insistiendo.

"Así que te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto se me va a dar de esa parte?", le dijo.

Finalmente, él terminó respondiendo. Eso sí, repitiendo lo mismo que al principio. "El reparto del bote es privilegio de la empresa. Ahórrate volver a escribirme", dijo.

"Mira que tenéis poca vergüenza", estalló ella.





Reacciones contra el jefe en redes sociales

El tuit acumula cientos de 'me gusta' y decenas de comentarios. Todos ellos, eso sí, contra el jefe de este bar. "Siempre que dejo bote se lo doy al camarero o camarera en la mano. Como las abuelas antiguamente. He sufrido lo del bote con un par de "jefes"", escribió un usuario, compartiendo así su experiencia.

Otros, como este usuario, optan por preguntar primero "si las propinas son para las personas que trabajan, si es así dejo y si me dicen que no, pues nada", dice.





"Yo tuve uno así hace muchos años. Decidí que el bote no llegaba nunca al bote", lamenta otro usuario.

"Está claramente detallado en la mayoría de convenios sectoriales. Es de los trabajadores. Aunque la empresa puede tener cláusulas, hasta un límite por quebranto de moneda en caja" explica otra.