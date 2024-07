Va a una boda en Tarragona y lo que hace durante la fiesta sorprende a las redes sociales: "Consejito del día"

En España nos gustan las fiestas. Forma parte de nuestra esencia. No es solo la música, es la compañía, el ambiente. Y más cuando llega el verano y muchos españoles aprovechan para escaparse a sus pueblos. Allí las verbenas son las mayores protagonistas durante el verano. No obstante, no es necesario esperar a que lleguen los meses de julio, agosto y septiembre y siempre aprovechamos cualquier ocasión para buscar ese ratito de diversión. Y entre esos momentos, como no puede ser de otra forma, están las bodas.





No importa que sean jóvenes o adultos. Niños o personas mayores. Ese rato después de la comida y la cena, con buena compañía, siempre es buen momento para disfrutar. Sin embargo, no todos tienen el cuerpo hecho a tantas horas de música y movimiento. No es raro mirar a tu alrededor en algunos de estos eventos algún que otro invitado en un rincón con cara de cansado, con ganas de irse... o incluso dormido.

Eso es lo que le ha ocurrido a Ariadna Gimeno, una joven de Tarragonaque acudió a una boda hace unas semanas y que acabó quedándose dormida en un sofá. Sin embargo, los invitados al descubrir esto, hicieron algo que seguramente no olvide nunca.





La surrealista reacción de los invitados al descubrir que la joven se quedó dormida

Fue ella misma quien publicó un vídeo en su perfil de TikTok @ariiiadnaa_g lo que ocurrió durante la fiesta. De hecho, asegura: "Consejito del día: nunca te quedes dormida en una boda. Spoiler: hacía tiempo que no pasaba tanta vergüenza (pero el video no tiene desperdicio)", apunta la joven en la descripción del vídeo.

A continuación, puede verse una fotografía de ella, tapada con una americana de hombre, profundamente dormida sobre un sofá. La reacción no tiene desperdicio y en el vídeo puede verse a varios hombres sostener sobre sus hombros el sofá en el que duerme la joven, similar a un paso procesional. Incluso el DJ de la fiesta aprovechó para poner una canción acorde al momento. En un momento dado, incluso, se aprecia cómo la muchacha se despierta, alza la vista, y al descubrir lo que estaba pasando, no hizo otra cosa más que reírse y volver a tumbarse sobre el sofá.

A continuación puedes ver el vídeo completo.





Reacciones al vídeo en TikTok

El vídeo ha acumulado ya millones de reproducciones y más de un millón y medio de 'me gusta'. Miles de usuarios han comentado esta publicación con comentarios de lo más variopintos. Muchos se rieron del hecho de que la joven volviera a tumbarse tras descubrir que el sofá estaba en lo alto: "Y SE VOLVÍA A ACOSTAR JAJAJAJAJA"; "Se despertó observo el desmadre que traían con ella y procedió a volver a dormirse jajajajajajaja" y "Se despertó no entendió nada y volvió a dormir jajajaja capaz pensó que estaba soñando, bastante random lo que pasó", escribieron unos.

Otro también aprovechó para comentar la música elegida: "No puedo con el DJ que puso el ambiente para eso jajajaja", apuntó uno.

Una seguidora aseguró que este tipo de anécdotas son las que "valen oro, nunca le dejarán olvidarse de ello, lo contarán en cada Navidad y reunión que se hable de la boda", señaló.

No obstante, y como no podía ser de otra, ha habido quienes incluso han valorado el esfuerzo de los jóvenes que caminaron con el sofá sobre ellos: "Poco se habla de la habilidad que tienen para llevar el sofá como si fuera una peaña".