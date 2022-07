Un turista visita la Torre de Hércules en La Coruña y su reseña se hace viral en Twitter: "Que se encarguen"

Las reseñas que dejan los usuarios en aplicaciones como Google se convierten rápidamente en virales porque son un género en sí mismas y generan comentarios de todo tipo. Lo curioso es que no solamente puede comentarse la atención recibida en un bar/restaurante sino que hay personas que puntúan monumentos. En este caso, hablamos de una opinión sobre la famosa Torre de Hércules, en La Coruña. El comentario ha generado todo tipo de comentarios en Twitter.

La cuenta Fodechinchos en Galiza, que publica contenido relacionado con los turistas madrileños que visitan Galicia ha publicado dicha reseña que ha dejado un usuario sobre este monumento que lleva miles de 'likes' en muy poco tiempo.









"Una vergüenza de sitio. Hacía un día buenísimo en toda la ciudad excepto en el faro donde no se veía a más de 20 metros por la niebla. Una desilusión total no sé quién se encarga de eso pero deberían solucionarlo de inmediato", puede leerse en la reseña que fue publicada hace 10 meses y que valoró este monumento con una estrella, la nota más baja.









"Que se encarguen de inmediato de quitar la niebla de la Torre de Hércules (La Coruña)", ironiza la cuenta anteriormente mencionada en Twitter en un claro tono de humor en respuesta a ese comentario sobre una construcción que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2009.

El tuit ya acumula más de 4.000 'likes' en poco más de tres horas y tiene más de 900 compartidos entre retuits y citados. Todo un éxito en esta reconocida red social. Los comentarios son muy variados. "A ver... esto tiene que ser de broma", "Sí, hay gente así. Son los mismos que piden ir a la playa pero la arena fina les molesta" o "Reíros pero he trabajado en hoteles muchos años y esto es el pan de cada día" son algunos de los muchos mensajes que comentan este mensaje.

Un vecino de Las Rozas recrimina la actitud de un viandante y los tuiteros ni se lo creen: "Me estás cansando"

Como te mencionábamos, las redes regalan momentos e historias de todo tipo. Entre ellas, destaca también lo que sucedió en Las Rozas (Madrid). En Twitter, a través de la cuenta de @liosdevecinos se compartió, hace escasos días, el siguiente mensaje: "Mientras tanto en Las Rozas (Madrid)...". La fotografía que adjuntaba la cuenta anteriormente mencionada no tiene desperdicio. Un auténtico jaleo entre vecinos.

En dicha instantánea, pueden leerse dos carteles. Uno de ellos escrito a mano y el otro por ordenador. "Solo recordarle que esta es una zona libre de coches", se lee en el segundo cartel. Inmediatamente después, llega la réplica. Una contundente respuesta que no ha dejado indiferente ni a los vecinos ni a las redes. "No vuelvas a tocar mi coche porque ya me estás cansando. ¡Te estás metiendo en un buen lío! ¿Te crees dueño/a de la calle? Si tienes cualquier problema ponte en contacto conmigo".

¿Quién tendría razón? ¿El que sugiere esa queja para recordar que la zona debe estar libre de coches o el chico/a que replica con vehemencia a su vecino? Nos quedaremos con la duda pero, sin duda, la respuesta es para enmarcarla.