El truco para quitar los rayones de las gafas con algo que tienes en el baño y usas todos los días

Cualquier persona que use gafas, ya sea para la vista o para proteger los ojos del sol, sabe lo caras que pueden salir, tanto la montura como los cristales. Por ello, no podemos evitar sentir un pequeño pinchazo en la cartera cada vez que vemos que, en un descuido, los cristales han sufrido un pequeño percance en forma de arañazo que, no sólo se nota a simple vista, sino que puededificultar la visión de la persona que las usa, más incluso si por problemas de miopía o astigmatismo debe usarlas en todo momento.

Pero existen varios métodos para paliar estos pequeños incidentes y “arreglar” los rayones en las gafas. Especialmente uno de ellos puede remediarse con un utensilio o artículo que todos tenemos en el baño de nuestra casa y que usamos a diario, en más de una ocasión. No obstante, te damos algunos consejos para que, antes de que tengas que intervenir para arreglar las rayas en el cristal, no lleguen a producirse desde un primer momento y tener tanto tus gafas como tu cartera “entre algodones”.

Cómo evitar rayones en las gafas



Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier roce en las lentes puede provocar un arañazo, y este “cualquier roce” puede ser querer limpiarlas con un trozo de tela inapropiado, que dejes motas de polvo que dañen el cristal. Por ello, siempre debemos tratar de limpiarlas con el trapo o paño seco que acompañan a la funda o que venden en cualquier óptica a los clientes. Además, tenemos que tener especial cuidado a la hora de depositarlas encima de superficies planas como mesas, aunque lo hagamos por pequeños minutos. En ningún caso debe estar 'boca abajo', sino siempre apoyada sobre la montura.

Otro de los aspectos cruciales es cuando las guardamos en una mochila o bolso porque vamos de excursión. Tanto en esos casos como en el resto de pequeños o largos viajes es aconsejable llevar la funda para protegerlas en todo momento que no las estemos usando. El mínimo roce con el borde de la bolsa, por suave que sea el tejido, puede provocarles el rayón de “bautizo”.





Cómo arreglar un rayón en el baño de casa



El elemento crucial que debemos tener para arreglar los rayones en casa es la pasta de dientes. Eso sí, primero debemos lavar bien los cristales con jabón neutro. También podemos usar un líquido especial para gafas pero, en cualquier caso, debemos secarlo antes de aplicar el dentífrico, que aplicamos con una pequeña bola de algodón. Por último, damos una nueva pasada a las gafas con agua fría y lo secamos con un paño suave.

No obstante, si no queremos arriesgarnos con la pasta de dientes hay otros dos métodos para eliminar la mayor parte de las rayas. Uno de ellos son los ya cada vez menos utilizados reparadores de CD y DVD. Aplicamos el líquido sobre los cristales y frotamos con un paño suave con mucho cuidado, antes de secarlas con un paño de microfibra.

El último de los métodos al que podemos recurrir es aplicar bicarbonato. Eso sí, tenemos que mezclarlo previamente con agua para crear una pasta que debemos aplicar en los cristales de manera circular y, de nuevo, aplicándolo de manera muy suave para no dañarlos.