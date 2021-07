El truco definitivo para endulzar un melón insípido y sin usar azúcar

El refrescante melón es la fruta por excelencia del verano, imprescindible cuando el calor aprieta. Y lo es gracias a su elevado contenido en agua, que ronda el 90 % lo que la convierte en el depurativo y rehidratante ideal para estas fechas.

Es un poderoso antioxidante, perfecto para combatir el envejecimiento o prevenir enfermedades cardiovasculares, además de un gran diurético. Nos aporta tambiçen vitaminsa A, C y E, calcio, magnesio, potasio y fósforo.

NO ENGORDA

Pese a su sabor dulce, el melón no engorda, de hecho 100 gramos solo tienen 34 calorías. Su alto contenido en agua compensa su azúcar y no tiene nada de grasa ni colesterol.

SABOR DULCE

Si por algo elegimos esta fruta en verano, es por su inconundible sabor dulce, lo que no quiere decir que todos los ejemplares lo tengan ya que podemos dar con alguno verde y sin apenas sabor. En muchas ocasiones abrir uno puede ser una lotería si no sabemos diferenciarlos máxime cuando no siempre tenemos a mano al experto frutero que nos ayude a tomar la decisión acertada.









CÓMO SELECCIONAR UNO BUENO

En primer lugar debemos de tener en cuenta que es preferible consumirlo en temporada, es decir, entre finales de mayo y octubre. Así aumentaremos nuestras posibilidades de encontrarnos con uno delicioso. Mejor también no rebuscar demasiado y quedarnos con aquellos que estén más a la vista, ya que suelen estar menos golpeados. SI tenemos dudas, podemos agitarlo. Si escuchamos el movimiento de las pepitas, es que empieza a estar pasando.

Otro indicativo es su dureza. Hay una falsa creencia que nos induce a pensar que blando es sinónomo de maduro, cuando más bien lo que nos quiere decir es que está ya pasado de fecha.

Para no llevarnos sustos y dar con el perfecto melón maduro debemos apoyar el melón por la parte en la que se une a la mata, y apretarlo por la parte contraria. Si se aplasta ligeramente nos querrá decir que está maduro, lo contrario, que le faltará tiempo para madurar.

En cualquier caso si lo compramos y no está maduro, puedes acelerar su maduración en casa guardándolo en un lugar seco y fresco dentro de una bolsa de papel -o en papel de periódico- junto con una manzana o un plátano.

MADURO PERO INSÍPIDO

Puede darse también la circunstancia de que pese a estar maduro nos haya salido insípido, algo imperdonable en una fruta que se caracteriza precisamente por su dulzor. Cierto es que podemos aprovecharlo en un delicioso gazpacho de melón con manzana o cortado en dados en unas brochetas de tomate y queso.

Pero si queremos comerlo al natural sin prescindir de su sabor dulce, podemos agotar una última bala. Chary Serrano en su blog propone el siguiente truco:

En primer lugar preparar un bol hondo. Dentro de él -al fondo- debemos colocar un platillo boca abajo. Luego cortar el melón, quitándole piel y pepital y trocearlo. A continuación ponemos los trozos encima del platillo. Se introduce en el frigorífico y se sirve cuando este frío. Chary asegura que con este truco el melón insípido "gana muchísimo en dulzor y sabor".

Y recuerda que la mejor manera de guardar un melón una vez empezado es introducirlo en la parte menos fría de la nevera y taparlo con film transparente para evitar así que se impregne de los sabores de otros alimentos.

Con estos consejos podrás disfrutar 100 por cien deuna de las frutas más deliciosas de la temporada.