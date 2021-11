El truco infalible para abrir una botella de vino sin sacacorchos: lo tienes en casa

Una de las principales bebidas de la dieta mediterránea y, por tanto, una de las más consumidas en España, es el vino. De hecho, se hacen incluso excursiones por la península para disfrutar de este producto. La variedad de este producto es muy amplia, pero todas ellas tienen un problema: su cierre. Para conservar en las mejores condiciones el vino, la botella se cierra con un corcho ajustado que en muchas ocasiones puede suponer un problema, aunque se disponga de un sacacorchos.

La primera patente de este utensilio se registró en 1795 por Samuel Hensall, que diseñó un objeto con forma de T para hacer más fácil la labor de descorchar la botella. Estos sacacorchos han evolucionado para facilitar la tarea, pero en muchas ocasiones se sigue complicando.





Pero el verdadero problema se produce cuando se tiene una botella de vino, pero no sacacorchos. Ya sea porque no se tenga o porque no se encuentra, esto puede suponer que la persona no pueda beber el vino. En estos casos, los intentos a la desesperada pueden suponer que la botella se acabe rompiendo o que trozos de corcho acaben en el interior de la botella arruinando la bebida. Por esto, desde COPE os traemos los mejores trucos para abrir una botella de vino si no se dispone de un sacacorchos.

Los cinco mejores trucos para abrir una botella de vino sin sacacorchos

La forma más conocida es la del zapato. Para este truco tendrás que meter la parte inferior de la botella en un zapato y, con una mano en la botella y otra en el zapato, dar golpes fuertes y seco contra una pared para que la presión vaya empujando el corcho hacia afuera. Como consejo, conviene que este zapato sea duro, pero tenga la suela de goma para que el golpe se amortigüe y no haya riesgo de romper la botella.





Otra de las formas es utilizar un clavo. Así se abrían las botellas antes de que se inventarán los sacacorchos. La técnica consiste en clavar en espiral el tornillo en el corcho dejando la cabeza libre para, con un tenedor, hacer palanca para extraer el corcho.

Este truco requiere maña, pero solo necesitarás unas llaves de casa. Clava una de estas (una dura) en diagonal al corcho y poco a poco hacer palanca hacia arriba para empujar el corcho. Hay que tener cuidado, ya que si se hace rápido se puede romper el corcho.

Otro objeto que te podrá solucionar el problema son las tijeras. Clava una de las puntas en el corcho y sujetando la otra con ayuda de un trapo para no cortarse, trate de girarla y tira para arriba con fuerza para arrastrar el corcho.

Si no confías en tu fuerza para abrir la botella, la ciencia puede ser tu mejor aliado. Para este truco solo necesitarás un mechero y paciencia. Prende la llama en el cuello de la botella durante un tiempo y al calentarse el aire, este se expande y hará que el corcho vaya subiendo hasta que puedas quitarlo.

Con estos trucos no volverás a tener problemas a la hora de abrir una botella de vino si no dispones de un sacacorchos.