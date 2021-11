El truco infalible con el que recalentar la pizza del día anterior: sin usar el horno

La pizza es uno de los alimentos favoritos de la población. Pese al prejuicio de que no es una comida saludable, lo cierto es que hay muchas formas de comer este alimento sin sumar unas calorías excesivas a nuestra dieta. Su versatilidad y gran variedad de sabores permite que cada persona elija sus ingredientes favoritos y que no se pueda resistir a su sabor. En esta ocasión, lejos de debatir si se debe añadir piña o no a la pizza, vamos a mostrar cuál es el truco para que la pizza guardada para el día siguiente no pierda su esencia.

Es habitual que las sobras de la comida y de la cena no se tiren, sino que se guardan para consumirlo más adelante. Pese a que no es lo mismo, es algo que la mayoría de la población no puede evitar. ¿Quién no ha desayunado algún día algunos trozos de pizza que sobraron del día anterior?





El problema es que aunque los ingredientes sean los mismos y los sabores parecidos, hay un elemento difícil de recuperar: la textura de la masa. Existen diferentes formas de calentar la pizza guardada de las comidas anteriores, pero los métodos que la población suele utilizar no son los más recomendables para que esta quede lo crujiente que se espera. Resulta llamativo que la mayoría de la población desconozca cómo recalentar de forma adecuada uno de los alimentos favoritos y más demandados.

Lo más habitual es que se le dé un golpe rápido de calor en el microondas. El paso de las horas seca y endurece la pizza y, al recalentarla en el microondas, la textura pasa a ser blanda y queda muy lejos de lo que las expectativas demandan. Por otro lado, la opción de calentar el horno supone un gasto de tiempo y de luz mucho mayor, que hace que no merezca la pena recalentar un trozo de pizza, más aún con el gran aumento de precio que ha sufrido la electricidad en la actualidad.

¿Existe una manera para que quede crujiente?

Afortunadamente sí. La mejor manera para conseguir horas después una textura similar a la original es recalentarla en la sartén. Con el fuego medio o bajo se consigue recuperar una masa crujiente para disfrutar de la experiencia casi como en su primer momento. Solo necesitas el tiempo justo para que se caliente el alimento y, en caso de que la base coja temperatura y la parte superior no, se puede tapar para que el conjunto de la porción coja temperatura. De esta manera podrás disfrutar (casi) de la pizza al día siguiente como si estuviese recién hecha.

Otro truco, aunque los resultados no son tan buenos, es meter la pizza en el microondas, pero con la particularidad de introducir un vaso de agua o un papel absorbente junto a esta para que sean estos los que adquieran la humedad y la masa de la pizza no quede tan blanda.