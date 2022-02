El chef Dani García revela el truco para dar la vuelta a la tortilla: "Mojar"

Si hay un clásico en la cocina española es la tortilla de patata. Soluciona cualquier cena y es perfecta para los niños. Aunque la receta sea fácil y los ingredientes se presenten como de lo más recurrente, no deja de ser un poco engorrosa, ya que conlleva diferentes elaboraciones, entre ellas la fritura de las patatas.

El popular chefDani García ha compartido con sus seguidores la receta de su tradicional tortilla de patata, con muchos trucos para facilitar su elaboración y conseguir que nos quede más sabrosa.

SIN CEBOLLA

Antes de nada el cocinero deja claro que su tortilla, es sin cebolla. "La cebolla molesta, que no me digan que le da un toque especial porque también lo da la chistorra y no la echamos".

También aclara que su tortilla no está ni muy cuajada ni todo lo contrario, "tiene un punto intermedio". Las proporciones son claras: "si se quiere menos hecha, más huevo, si se prefiere más cuajada, le pondremos menos huevo".

Ingredientes

1 kilo de patatas gallegas

Aceite de oliva Picual

8 huevos

Sal

EN LÁMINAS

En primer lugar se pelan las patatas y se cortan. En este punto el chef recomienda hacerlo en láminas, es importante que no sean demasiado gruesas ni demasiado finas "si la patata es pequeña es mejor dejar la circunferencia entera, si es grande, se puede cortar en dos".

A continuación se deben de lavar bien para quitarles el almidón, tantas veces sea necesario, hasta conseguir que el agua quede lo más transperente posible.

REMOJAR EN HUEVO 10 MINUTOS

Las patatas deben de estar bien fritas, alrededor de 12 minutos, "no importa que se queden crujientes" porque como revela el propio chef tres estrellas Michelín, "cuando las saquemos del aceite de oliva las introduciremos directamente en el huevo para que se empapen". "Es uno de los grandes trucos para cocinar la tortilla de patata sin cebolla". Y que quede jugosa, claro.





HUEVO ELÁSTICO

En un bol se cascan los huevos. En este punto debemos incorporar la sal, justo antes de batirlos. La explicación la da en otra grabación el también triestrellado Dabiz Muñoz, "así el huevo quedará más elástico".

Acto seguido se añade la patata directamnete al huevo, si cae aceite no pasa nada. Se deja reposar unos diez minutos, hasta que la patata se hidrate bien, se integre y coja cuerpo. En esta receta no hace falta machacarla.

Cuando esté caliente la sartén volcamos en ella la mezcla.





MOJAR EL PLATO

Cuando esté cuajada por la parte de la sartén, le damos la vuelta. Para faciltar este cambio, Dani García ha compartido un truco: mojar el plato antes de darle la vuelta "algo que Nos facilitará la vida", ya que se deslizará mejor.

Ya solo queda ir dándole forma. En su caso le da tres vueltas, si bien es cierto que queda ligeramente líquida por dentro, tal y como se puede ver en el vídeo. Si la preferimos más cuajada, solo tenemos que bajar el fuego y dejar que se haga un poco más.









DE PATATA PERO TRUFA

En su primera receta del año, Dani García proponía también una variación a la tortilla tradicional; con trufa. Para ello utiliza, huevo, patata y trufa.

Se pueden seguir los mismos pasos añadiendo cualquier otro tipo de ingrediente o simplemente dejarla tal cual. En este caso el cocinero no fríe tanto la patata, le da un poco menos de temperatura para que se quede semiconfitada.

CON MANTEQUILLA

Y otro truco que sin lugar a dudas creará mucha polémica. En lugar de cuajar la tortilla en una sartén con aceite, el cocinero ha preferido hacerlo ¡en mantequilla!. "Para cuajarla me encanta, intento evitar que dore la tortilla y que quede lo más blanquita posible… disfrutar y cocinar!, concluye