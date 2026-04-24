Las tormentas superarán los 15 mm acumulados en tan solo una hora y vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo

La inestabilidad será la gran protagonista durante las próximas jornadas en España. Esta situación favorecerá la presencia de fuertes tormentas en amplias zonas del país, un panorama que ha disparado los avisos meteorológicos durante el viernes. La jornada ya ha comenzado con fuertes precipitaciones y tormentas en la mayor parte de Castilla y León, así como en zonas del litoral Cantábrico, afectando principalmente a Asturias, Cantabria y País Vasco.

Las precipitaciones también han estado presentes durante el inicio de la mañana en algunas localidades del valle del Ebro como La Rioja y en puntos próximos al sistema Ibérico. Según los expertos de ElTiempo.es, una vaguada en altura ha sido la responsable de la intensificación de estas tormentas, que a lo largo de la mañana llegarán a otros puntos como el sureste peninsular, donde se esperan fuertes acumulados en Málaga, Almería, Granada y Jaén.

Se disparan los avisos en el país

Este episodio de fuertes tormentas ha hecho saltar los avisos en varias comunidades autónomas. En Castilla y León, todas las provincias se mantendrán bajo aviso hasta la noche por tormentas que podrán venir acompañadas por granizo y fuertes rachas de viento. Estos avisos también afectarán a otras zonas como la Comunidad de Madrid, la Ibérica riojana, Guadalajara, Toledo, el sur de Ciudad Real y Sierra Morena.

EFE Vista del paseo marítimo de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, durante un día de lluvia

En todas estas regiones se esperan fuertes acumulados de lluvia. De hecho, según las previsiones, "podrán superarse los 15 mm acumulados en tan solo una hora y las tormentas vendrán acompañadas por fuertes rachas de viento y granizo puntualmente". En el sureste, los avisos afectarán principalmente a puntos de Málaga y Granada, donde también podrán superarse los 15 mm en menos de 1 hora.

Podrán superarse los 15 mm acumulados en tan solo una hora y las tormentas vendrán acompañadas por fuertes rachas de viento y granizo puntualmente"

El fin de semana continúa la inestabilidad

El sábado las tormentas continuarán afectando a buena parte del país. Desde ElTiempo.es señalan que durante la tarde seguirán las tormentas "en buena parte de Castilla y León, también en algunos puntos de Extremadura, otras localidades de la meseta sur, además de sistemas montañosos como los Pirineos". A lo largo del día podrán afectar a otras regiones como la cordillera Cantábrica o zonas de Andalucía. Otros expertos, como el meteorólogo Jorge Rey, ya habían apuntado a un final de abril con lluvias y tormentas dispersas.

EFE Una persona se protege de la lluvia con un paraguas

La jornada del domingo será "la jornada más estable, sobre todo durante la mañana", según las mismas fuentes. Sin embargo, la situación cambiará por la tarde, cuando se espera que vuelvan a aparecer "tormentas en los sistemas montañosos del norte y en localidades del interior como Castilla y León y el interior de Galicia". Estas tormentas de evolución también podrían llegar a Granada. Este patrón se alinea con el descenso de temperaturas previsto para buena parte del país.