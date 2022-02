Es un gesto muy cotidiano el de ir a la nevera, coger una lata, tirar de su anilla, abrirla y disfrutar de un refresco. Para eso está diseñada esta chapa, entre otras cosas. Cada uno tiene sus propias costumbres y manías con las anillas; unos simplemente las doblan hacia atrás, otros las rompen, otros juegan con ellas e incluso los hay que fabrican collares y pulseras con ellas.

Pero beber de una lata posando los labios directamente en el metal no es precisamente higiénico, ya que esa lata ha podido pasar por diversas manos y por diferentes lugares, acumulando muchísimos gérmenes y microbios. Y aquí es donde entra en juego el cometido de la chapa de las latas, más concretamente el del misterioso agujerito que llevan en el medio.

No la tires: ¿Para qué sirve realmente la anilla de las latas de refresco? Además de para abrirlas, tiene otra función 'secreta' en la que probablemente no hayas reparado Redacción Digital 26 feb 2022 - 13:47

Una vez hayas abierto la lata (tras tirar de la anilla hacia atrás) lo que debes hacer es volver a doblarla hacia delante, de manera que se coloque sobre la apertura a través de la cual bebemos y meter una pajita por el círculo. De esta manera podrás beber sin posar los labios en el metal y dejar de preocuparte por si se cae la bebida.





Introducir la pajita en la lata sin más no es la mejor opción, ya que las burbujas hacen que esta flote y salga del envase. Por este motivo fue creado el agujero de la anilla; para que la pajita no se mueva y no se salga de la lata.

¿A qué edad te enteraste de que la anilla del refresco sirve para esto? pic.twitter.com/eCkVScEeop — El Tomello (@elgrantomello) May 30, 2020





OTRAS CURIOSIDADES DE LAS BEBIDAS EN LATA

-El 19 de enero de celebra el Día Mundial de las Bebidas en Lata. Las latas de aluminio fueron un gran invento del siglo XX, sin embargo, ya en el año 1810, el comerciante británico Peter Durand diseñó y patentó el primer recipiente cilíndrico de metal con la finalidad de guardar alimentos para su conservación.

-Las latas constan de tres partes: El cuerpo, que es la parte más grande y se forma en una sola pieza desde la base hasta la parte superior. La tapa, que es el círculo que la sella y que tiene el orificio para beber el líquido y la anilla, que es la lengüeta que utilizamos para abrirla.

-¿Por qué son redondas? No hay latas cuadradas o rectangulares ya que su forma cilíndrica hace que su producción sea más rápida. Se utiliza menos aluminio en su elaboración y optimiza el proceso de impresión de las mismas.

-Al día cada minuto, se reciclan más de 123.000 latas de aluminio.

-El grosor del aluminio de una lata es casi el mismo que el de un cabello humano.

-Aproximadamente en un minuto se fabrican 350.000 mil latas de aluminio.





Noticias relacionadas:

¿Para qué sirve realmente el agujero de la tabla de cortar? No, no es para colgarla

¿Por qué tiene un agujero la cuchara de servir los espaguetis?