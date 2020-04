Receta de cocina para el aislamiento: crema de zanahoria

El aislamiento ha hecho, de forma obligada o no, que tengamos que agudizar nuestro ingenio culinario y ponernos el delantal para ponernos manos en la masa en la cocina. No hay que obviar que estos días estamos acudiendo al supermercado en busca de muchos productos que no se encuentran disponibles. Ante ello, las soluciones sencillas, fáciles y económicas son una opción más que recomendable para alimentarse bien. Ejemplo de ello es la receta que nos trae hoy Pilar Fernández, directora de comunicación de COPE: crema de zanahoria.

La crema de zanahoria es una opción para cuando no sabemos qué hacer y abrimos la nevera en un intento de que, al abrir la puerta, el refrigerador nos de la solución, la clave, esa comida que podemos hacer. No obstante, ante la falta de alimentos, puede que no tengas muchas opciones. Sin embargo, si tienes zanahoria, cebolla, mantequilla pimiento quesitos, leche, quesitos y aceite, puedes hacer nuestra receta.

El primer paso que tenemos que hacer es poner aceite de oliva en una cacerola para que se caliente. Una vez ha alcanzado temperatura, incorporamos las zanahorias cortadas en rodajas finas, la cebolla y el pimiento. Se ha de rehogar un poco, una vez hecho lo cual se incorpora un poco de agua para que se ablande nuestra crema. Cuando estén blandos todos nuestros ingredientes, los ponemos en una batidora para triturarlos de forma homogénea. A ello incorporamos un par de quesitos. Es importante que lo hagamos bien para que no nos salgan comiendo los típicos trozos pequeños de zanahoria en el plato.

Una vez con la crema triturada, la volvemos a incorporar a la olla, añadiendo un poco de mantequilla para que quede suave. A ello añadimos un poco de leche para añadir cremosidad. Finalmente, un poco de pimienta. Una receta que Pilar Fernández añade que “es rica, sana, lo tiene todo”

Ingredientes: