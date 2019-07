Reaparece el joven del 'pim pam, toma lacasitos' diez años después

Esta semana, Michelin ha subido a Youtube un vídeo que muestra la iniciativa de #trendydrivers para concienciar a los jóvenes de que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol ni las drogas. Para ello, el personaje que ha sido invitado para contar su experiencia ha sido Ares G, aquel joven que saltó a la fama por un vídeo que se hizo viral por las frases que decía a un Guardia Civil bajo los efectos del alcohol. Ahora, completamente cambiado tanto física y personalmente cuenta su pensamiento y crítica de forma constructiva el vídeo por el que todo el mundo le conoce.

Recordemos que Ares G saltó a la fama por un vídeo en el que, rodeado de amigos y después de una noche de fiesta, completamente desinhibido hablaba a las autoridades de una forma completamente desacertadas y con un tono de humor que mucha gracia causó entre todos los seguidores que, por aquel entonces, vieron el contenido audiovisual. Diez años después de la emisión pública, el protagonista expone que lo que hizo no estuvo bien y aconseja a todos los jóvenes que si van a coger el coche, no beban.

El mensaje que quiere transmitir es claro y conciso: "Si quieres beber, puedes beber, siempre que quieras, con conocimiento y divertirte como puede hacer cualquier persona, pero no puedes conducir borracho, ya no por ti, sino porque las demás personas que van en la carretera no tienen culpa". Un mensaje que nunca tuvo en cuenta hace diez años pero que ahora, lo tiene grabado en su mente. No le ha merecido la pena todo lo que ha tenido que vivir gracias a ese vídeo y así mismo lo reconoce: "Realmente, si volviera atrás no lo haría" e incluso reconoce que el Guardia Civil que le atiende en ese momento, tiene muchísima paciencia con él porque no llega a perder los nervios.