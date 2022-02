Que no se estropee: ¿Cuánto tiempo puedes conservar las sobras en la nevera?

La pandemia, el cambio climático y la crisis económica están impulsando un modelo de vida menos consumista y más centrado en optimizar el tiempo de vida de los productos que compramos, entre ellos los alimentos. Pero, si bien es una tragedia desperdiciar comida, es también peligroso consumir alimentos en malas condiciones, que pueden llegar a causar problemas serios de salud.

Por eso, es importante seguir una serie de consejos a la hora de conservar las sobras de la comida del día anterior y así evitar que suframos algún problema de salud que nos amargue la existencia.









¿Cómo saber si un alimento aún se puede consumir?

Muchas veces es fácil detectar el mal estado de un alimento simplemente por el olor, el color o el sabor. Si algo huele raro, tiene mala pinta o sabe mal, no dudes un momento y tíralo a la basura. Es una garantía de que hay algún agente patógeno y que estamos en riesgo de contraer una enfermedad.

Pero muchas veces, que un alimento tenga buen aspecto y olor no significa que sea apto para el consumo. Muchas de las bacterias más peligrosas son incoloras e inodoras y no son detectables a través de los sentidos, entre ellas las que causan enfermedades graves, como la E.Coli y la salmonella. Enfermedades que pueden causar un disgusto a cualquiera, pero muy especialmente a niños, ancianos, y personas con el sistema inmune debilitado.

Para evitarlo, es importante tener claras las medidas de higiene necesarias para cocinar los alimentos: lavarse las manos con frecuencia, antes durante y después del cocinado, mantener también limpias las superficies de la cocina y por supuesto la nevera y no cocinar nunca alimentos como carne, pescado y huevos si se ha pasado su fecha de caducidad.

Este es el tiempo que pueden estar los alimentos sin cocinar en la nevera:

Carnes: 3-4 días

Pollo: 4-5 días

Marisco: 1-2 días

Pescado: 1-2 días

Verduras: 5-7 días

Huevos: 2-3 semanas





Cómo conservar la comida una vez cocinada

Una vez cocinados los alimentos, la mayoría pueden conservarse en la nevera varios días, siempre que se haga en las condiciones adecuadas.

Es importante meter los alimentos en la nevera antes de que pasen dos horas desde el momento de su cocinado. No pasa nada por dejarlos enfriar un rato después del cocinado, pero no deben dejarse todo el día fuera. Cuando hayan alcanzado la temperatura ambiente, se deben introducir en la nevera en un recipiente adecuado, como un táper de plástico o vidrio, no en un plato o en la misma olla donde fueron cocinados. Si puede ser en pequeñas raciones, mejor, de esa manera se pueden ir sacando una a una, sin necesidad de romper la cadena de frío.

Un buen consejo para tener claro los días que hace que las sobras están en la nevera es ponerle una etiqueta con la fecha en la que las cocinamos. De esa manera, evitamos despistes, ya que hay bastante diferencia entre comer las sobras de hace 3 días o las de hace 5. Lo ideal, en todo caso, es consumir los alimentos en las siguientes 48 horas a su cocinado. Una alternativa, si queremos que duren más, será congelar las sobras, en cuyo caso pueden conservarse dos o tres meses.