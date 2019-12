¿Qué es el cadmio, por qué es cancerígeno y a qué alimentos afecta?

Este lunes circulaba como la pólvora la noticia de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomiendaba “limitar" el consumo de la carne oscura de los crustáceos, localizada en su cabeza, con el objetivo de reducir nuestra exposición al cadmio, un agente que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha clasificado como cancerígeno.

El cadmio es un metal que se produce "como consecuencia de procesos naturales -emisiones volcánicas o erosión de rocas y minerales-, pero también derivado de la actividad antropogénica, como son las emisiones industriales y la polución urbana (incineración de residuos sólidos)", según explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria,

Este metal ha sido clasificado como cancerígeno en humanos "al tratarse de un elemento que presenta numerosos efectos tóxicos, siendo la disfunción renal el principal efecto por una exposición prolongada". También "puede provocar desmineralización de los huesos".

Lo cierto es que el cadmio no tiene ninguna función biológica en humanos ni en animales y, aunque su absorción en el aparato digestivo es baja, tiende a acumularse en el organismo, principalmente en el hígado y riñón, durante un tiempo estimado de 10-30 años.

Además es de los metales que más tiende a acumularse en los alimentos. La principal fuente de contaminación en el ser humano es la ingesta de vegetales contaminados con él, sobre todo cereales como el trigo, arroz y, aunque menos, también en el maíz.

En cuanto a su contaminación en el agua, afecta sobre todo a los crustáceos, peces y los moluscos bivalvos.

No obstante este martes, el presidente de la La Fundación Española de Nutrición (FEN), Gregorio Varela, ha recomendado no abusar de la carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza, aunque ha afirmado que, dado que su consumo en España suele ser "normalmente esporádico y no regular ni frecuente", no existe riesgo.