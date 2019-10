"Puedo esperar", nueva campaña de tráfico para no coger el móvil al volante

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha presentado este miércoles una nueva campaña para alertar sobre el riesgo de usar el móvil al volante, con el lema "Puedo esperar", protagonizada por el caso real de un joven que se ha quedado en silla de ruedas por un accidente al contestar un wasap conduciendo.

Se trata de una campaña impulsada por la Fundación Abertis en la que además de la Dirección General de Tráfico colaboran Movistar y Yelmo Cines.

Pere Navarro ha comentado que "distracciones ha habido siempre pero de pronto se dispararon como causa de accidentes de tráfico mortales y desde 2016 suben y es la primera, por delante de la velocidad y el alcohol y esto tiene un nombre: el teléfono móvil y el wasap.

Ha añadido que según alguno de los estudios recientemente publicados en un año en España hubo "390 fallecidos por accidente de tráfico por el uso indebido del teléfono móvil lo cual viene a decir que hay aproximadamente un fallecido cada día por las distracciones causadas por el móvil y por el wasap".

El responsable de tráfico ha incidido en que además hubo unos ocho mil accidentes con víctimas, es decir veintidós cada día de una u otra forma relacionados con el wasap y con el uso del teléfono móvil" al volante.

Por ello Navarro estima que "es oportuna la campaña porque es nuestro problema emergente en estos momentos que afecta a la conducción con unos resultados dramáticos".

Ha destacado como resumen de la campaña el mensaje del joven que narra su caso real, Enzo Santi, en el vídeo que se difunde en el marco de la misma: "Si apagas el teléfono móvil al sentarte en el cine por qué no lo apagas cuando te pones a conducir".

El director de Tráfico ha advertido de que "en su caso es él el que ha sufrido las consecuencias pero puedes hacer que otro acabe como está él por lo mismo, con lo cual no vale la pena arriesgar: Puedo esperar".

Pere Navarro ha lanzado dos mensajes, uno de ellos a los acompañantes de los conductores para no permitirles coger el móvil y otro para que no enviar mensajes de wasap ni llamar al móvil de alguien que sabemos que está conduciendo "para no provocar la distracción".

En todo caso ha advertido de que se van a subir los puntos del carné de conducir por el uso manual del teléfono móvil y que se usan ya cámaras de alta definición para detectarlo pero todo esto "no servirá de nada si el ciudadano no es consciente y no pone algo de su parte para evitar el drama".

En el acto de presentación de la campaña Enzo Santi ha comentado: "Estoy en una silla de ruedas por el tema del móvil, pues yo cuando iba conduciendo, como se ve en el vídeo de mi historia real, tuve una distracción al leer un wasap y esto ocasionó un accidente por mi culpa".

"El consejo principal es que al conducir no se juegue a la lotería. Una vez lo cojo y no me pasa nada, otra vez respondo a un mensaje y no me pasa nada pero eso no quiere decir que la próxima vez que lo cojas no te vaya a pasar nada", ha subrayado.

Según datos de la DGT facilitados en el marco de esta campaña casi una tercera parte de los siniestros graves y mortales de tráfico se producen por una distracción, siendo el uso del móvil la primera de ellas.

Asimismo, usar wasap u otras aplicaciones de mensajería instantánea mientras se conduce dispara un 134 por ciento el riesgo de accidente y a pesar de ello el 43 por ciento de los jóvenes lo utilizan mientras van al volante.