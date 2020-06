¿Sabes que el uso de la mascarilla puede cambiar el color de tus dientes?

Parece que la mascarilla permancerá entre nuestros complementos diarios durante bastaste tiempo, bien lo saben las grandes cadenas de moda que ya las están incluyendo este sus tendencias de temporada. Pero, te has parado a pensar en si afecta y cómo a tu boca. “El uso de mascarilla sí que afecta a nuestra salud oral. Está incluso acentuando el descuido de nuestra higiene, cosa que puede traer consecuencias negativas", advierte el odontólgo Iván Malagón. "Ahora no es tan accesible el baño de los restaurantes o de las oficinas, además no priorizamos esta parte del cuerpo que ahora no se ve”.

Y todo esto cuando precisamente ahora deberiamos hacer todo lo contrario. "Hay factores del uso de la mascarilla que afectan a nuestra salud bucal, por lo tanto tiene que ser objeto primordial de nuestro cuidado”.

HALITOSIS, CARIES... Y MUCHO MÁS

En este sentido advierte a cope.es el doctor, el uso de mascarilla "puede llegar a causarnos problemas bucodentales, especialmente en pacientes inmunosuprimidos o en momentos de bajada de defensas”.

Las responsables son las bacterias saprófitas, "que se encuentran comúnmente en la cavidad oral, y que en condiciones normales de salud y de equilibrio del ecosistema bacteriano, no provocan nada en el paciente, pero que aprovechan para activarse cuando se tienen las defensas bajas".

Muchas de estas baterías saprófitas son anaerobias, es decir que "se sirven de las circunstancias de la cavidad bucal sin aire. Al llevar mascarilla tenemos menos exposición al aire, como puede ocurrir al dormir, lo que favorece que aprovechen este estado para provocar algunas patologías, como caries, enfermedades periodontales, mal aliento, incluso la tinción en los dientes, en el caso de las baterías saprofitas cromófilas, en forma de depósitos marrones o negros en las zonas de los dientes que se encuentran en contacto con las encías".

¿Hay que tener cuidado especial con algún material de mascarilla?

"Si dejamos a un lado las cuestiones de eficacia para protegernos y proteger a los que nos rodean, para lo que las más indicadas serían las tipo FFP2 y FFP3, para evitar estos problemas bucodentales estarían más recomendadas las mascarillas con válvula, que permiten una mejor entrada y salida de aire y, con ello, se evitan esas condiciones anaerobias que podrían facilitar la proliferación de determinadas bacterias y su activación", aconsejavel doctor Malagón.

¿Puede la mascarilla llegar a cambiar el color de nuestros dientes?

No es que la mascarilla cambie el color de los dientes como tal, más bien es un daño colateral. "Estamos viendo que con los hábitos de llevar la mascarilla, la gente habla menos y entra menos aire en la cavidad bucal y estas bacterias aprovechan la situación para teñir los dientes porque son baterías cromófilas". Por el mismo motivo también producen "compuestos derivados del azufre (mercaptano de metilo) que provocan mal aliento".

En cualquier caso, no parece que afecte a todos por igual. "Se ha observado una mayor prevalecía en pacientes que tienen las defensas bajas, aunque sea de manera temporal, -por un simple resfriado-.

¿DE QUÉ COLOR SE TIÑEN?

La tincion más común consiste en "grupos de puntitos de color marrón o negro, localizadas en algunos dientes, o incluso generalizadas, en las áreas de los dientes más próximas a las encías. Da la apariencia de que los dientes están sucios".

¿COMO ELIMINARLAS?

Una vez que esas manchas se producen, es difícil limpiarlas en casa con un cepillo y pasta de dientes, o con colutorios; para que la limpieza sea eficaz se ha de acudir a un odontólogo. Aunque debemos saber que si persisten los mismos hábitos (mascarilla en uso continuo) y las mismas situaciones de inmunodepresión, podrán volver a aparecer esas manchas".

Será además el especialista quien puede determinar si estas manchas se debe a un "déficit de cantidad o de calidad de una higiene bucodental" o el por el uso de la mascarilla.

Para prevenir el doctor Iván Malagón recomienda seguir una alimentación equilibrada que "favorecerá que nuestras defensas se mantengan férreas" y beber aguacon frecuencia también "evitará que estas bacterias puedan aprovechar esas condiciones".