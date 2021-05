Prestigiosos chefs comparten experiencias de cambio social en el BCC

Prestigiosos chefs internacionales compartirán a través del Basque Culinary Center (BCC) "historias inspiradoras" para dar a conocer cómo es posible "incidir en el cambio de patrones de consumo, modelos de restauración colectiva, innovación social, inserción social y diversidad cultural" desde el mundo de la cocina.

El argentino Mauro Colagreco, la colombiana Leonor Espinosa, el estadounidense Matt Jozwiak, el peruano Karin Abensur, el congoleño Dieuveil Malonga, la británica Nicole Pisani y el español Juan Llorca serán algunos de los profesionales de la gastronomía que tomarán parte en esta jornada telemática, organizada con el objetivo de impulsar el proceso de nominaciones para la próxima edición del Basque Culinary World Prize, que permanece abierto hasta el próximo 30 de mayo.

La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco Arantxa Tapia y el director de Basque Culinary Center Joxe Mari Aizega, son otros de los participantes en esta jornada que tendrá lugar el próximo 26 de mayo.

"En todas partes del mundo hay personas interesadas en conectarse con la sociedad a través de la gastronomía y generar impacto: ¿cómo hacerlo?, ¿qué se consigue?, ¿qué poder tiene realmente la cocina cuando se asume como una herramienta transformadora?", son algunas de las cuestiones que se plantearán en el foro.

El objetivo del Basque Culinary World Prize, que cumple su sexta edición, es reconocer a chefs que transforman la sociedad a través de la gastronomía, un papel que, según el BCC, resulta ahora "más relevante que nunca".

Este premio fue creado en 2016 por el Gobierno Vasco y Basque Culinary Center con el fin de distinguir a cocineros que "aprovechan su conocimiento, talento, creatividad y fuerza para sumarse a cambios como los que demanda nuestra sociedad".

Por eso, Basque Culinary World Prize insiste en celebrar la forma en que profesionales de este sector hacen de la gastronomía una herramienta para impulsar avances en ámbitos que van desde la innovación social hasta la educación alimentaria.

La mayoría de los chefs participantes en la jornada han tenido alguna relación con el premio como jurado, ganadores y finalistas, o han sido seleccionados para la primera lista "50 Next" de jóvenes que representan el futuro de la gastronomía, creada por The Worlds 50 Best Restaurants.

Todos ellos ofrecerán su visión de cómo la gastronomía puede generar un impacto positivo en la sociedad y sus testimonios permitirán visualizar que la cocina constituye "una fuerza transformadora incluso en los contextos más desafiantes".