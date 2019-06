La presentadora Isabel Jiménez, criticada por volver al trabajo un mes después de dar a luz

El pasado 3 de abril la periodista Isabel Jiménez se convertía en madre de su primer hijo, cogiéndose la baja por maternidad solo cuatro días antes de dar a luz al pequeño Hugo. Y precisamente cuando éste cumple dos meses, Isabel ha decidido volver a los informativos de Telecinco.

La periodista se ha reincorporado esta semana a los informativos del mediodía de Telecinco, volviendo así al lado de su compañero, David Cantero, quien no ha podido ocultar la alegría de contar de nuevo con su compañera en plató.

Isabel esta completamente recuperada y ha dado buena muestra de ella luciendo su mejor cara ante las cámaras a la par que su incuestionable profesionalidad.

Eso sí, su regreso no ha estado exento de polémica, y es que han sido muchos los espectadores que ha criticado que Isabel haya vuelto solo dos meses después y no agotase la baja de maternidad. David Cantero ha salido en su defensa zanjando el debate generado en sus redes sociales: "Me agota responder este tipo de afirmaciones, pero ahora la baja es COMPARTIDA! y ahora es su papá el que se ocupará a tiempo completo del pequeño... No sabe usted NADA de su horario ni de sus niñeras ni de sus circunstancias, si quiere polemizar busque otro foro", ha dicho en su cuenta de Instagram.

Isabel estos meses no solo ha disfrutado de su hijo y su estrenada maternidad, sino que también se ha convertido en el mejor apoyo de su compañera Sara Carbonero ante los duros momentos, pasando juntas su último fin de semana antes de reincorporarse al trabajo.