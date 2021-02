Preocupación entre la familia de Ángel Garó por su estado de salud: su hermana se muda de ciudad para cuidarlo

Ángel Garó no pasa por sus mejores momentos. Tal y como ha desvelado este jueves el periódico "La Razón", el famoso humorista fue intervenido este martes de una hernia en el Hospital Quirón de Málaga. Y es que esta es una de las consecuencias de la apendicitis aguda con absceso que sufrió en diciembre de 2019.

Tal y como el actor ha confesado en exclusiva al diario, aquella operación a la que se sometió a finales de hace dos años le dejó varias secuelas, hasta el punto de perder parte muscular del estómago por una perforación del apéndice, desembocando en la hernia de la que ha sido intervenido este martes.

En 'Sálvame Diario' se hicieron este jueves eco también de la noticia y han enviado hasta Málaga a Omar Suárez para conseguir declaraciones de Ángel, pero no han podido hablar con él porque se encontraba cansado y no ha querido contar más de lo que ya sabemos. El actor ha asegurado que se encuentra en muy buenas manos y que está al lado de una de sus hermanas, Inmaculada, la persona que le cuida en estos momentos y que es su principal apoyo. Ella, junto con los empleados del hogar de Ángel, es quien se está encargando de cuidarle y atenderle durante todo este intenso proceso, ya que gran parte de su familia reside ahora en Valladolid y no pueden desplazarse hasta Andalucía por las restricciones actuales derivadas de la pandemia del coronavirus.

ÁNGEL GARÓ SE DESVINCULA DE LA TELEVISIÓN

Ángel Garó lleva alejado de los focos de televisión donde, después de su participación en 'GH VIP', acudió en varias ocasiones para hablar sobre los aspectos más íntimos de su vida. Parece que el actor quiere seguir llevando esa vida tan tranquila y permanecer en un segundo plano. "Me llamaron para hacer las cenas de ’'Sálvame’' y más cosas que ahora mismo no me interesan y no me veo haciéndolo. Ahora me está llevando otra persona, Edith, y quiere enfocar mi carrera por otro lado", asegura el protagonista a 'La Razón'. Ahora, solamente le queda recuperarse de esta pequeña intervención para volver a subirse a los escenarios.

Ángel Garó inició sus estudios de Arte Dramático a los diez años. Su primera aparición en televisión fue en 1989, en el programa "Pero ¿esto qué es?", realizando una actuación en la que mostró una imitación de Lola Flores. Pero la popularidad le llegó en 1991 por sus intervenciones en el concurso "Un, dos, tres... responda otra vez" y con su espectáculo "Personas humanas".

