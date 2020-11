¿Por qué nos hemos automedicado menos este 2020?

La pandemia está claro que ha cambiado muchos hábitos, entre ellos uno preocupante, el de la automedicación. El 23% de los españoles se automedican, según el III Estudio de Salud y Estilo de Vida Aegon. Si bien es cierto que se trata de una cifra considerable, ha bajado respecto al 32% del año anterior.

“Es evidente que la pandemia nos ha vuelto más responsables y cautelosos a la hora de cuidar de nuestra salud y la de los que más queremos, y la disminución de prácticas tan peligrosas como automedicarse sin la supervisión de un profesional médico lo confirman”, afirma Belén González, directora de salud de Aegon.

Siete de cada diez encuestados afirman que el principal motivo para automedicarse sigue siendo tratar enfermedades poco graves, como el catarro o la alergia, entre otros. Así lo señalan siete de cada diez encuestados, lo cual supone una diferencia clara respecto al 86% del año anterior.

También este año los encuestados señalan otros motivos por los que toman medicamentos sin prescripción médica, como aquellos que lo hacen por consejo de su farmacéutico (35,50%) o para no perder el tiempo en ir a la consulta del médico (27,90%). Precisamente este último ha sido el motivo que más ha crecido respecto a 2019 (más del 17%), probablemente también por la reducción de visitas a consultas médicas que se ha experimentado este año, en el que el 50% de los encuestados declaran haber dejado de asistir al médico de manera presencial.

Andalucía, Canarias y Cataluña son las comunidades que más se automedican

LO TOMA 'UN AMIGO'

Además es llamativo que más de la mitad de los encuestados se automedique en función de la prescripción de un tercero. Si bien y tal como se señalaba anteriormente, se acude antes a un tercero cualificado como un farmacéutico, otra parte de los encuestados se fía de los anuncios en medios de comunicación (8,70%), de Internet (6,50%) y de terceros no profesionales, como famosos e influencers (2,70%). Son este último grupo de personas las que afirman utilizar estas fuentes para comprar productos de cosmética (29,3%), tés o suplementos para adelgazar (19,6%) o suplementos para el crecimiento y fortalecimiento de cabello y uñas (12,9%).

LOS MEDICAMENTOS MÁS POPULARES

Respecto al tipo de medicamentos que se toma sin prescripción médica, el 72,70% suele tomar fármacos para paliar enfermedades leves ocasionales (como resfriados, catarros, etc.) y el 68,80% para síntomas o dolores no asociados a una enfermedad (como dolores de cabeza o musculares, problemas de estrés o de insomnio). Llama la atención que casi el 42% utiliza medicamentos sin prescripción médica para tratar problemas digestivos leves (como diarreas, estreñimiento, acidez, etc.) y casi un 20% para infecciones puntuales (conjuntivitis, candidiasis, etc.).

Aquellos medicamentos destinados para tratar afecciones dermatológicas, como eccemas, dermatitis atópica o rosácea, son comprados por el 19,60% de los encuestados sin receta médica. Respecto a 2019, crece significativamente la ingesta de medicamentos sin prescripción para enfermedades crónicas o recurrentes, como la artritis, alergia primaveral o la diabetes, entre otros (10,80% en 2020 frente al 6,30% en 2019).

EL PERFIL DEL AUTOMEDICADO

Los hombres son ligeramente más propensos que las mujeres a tomar medicamentos sin prescripción médica (24,70% vs 21,60%). También los más jóvenes tienen una mayor tendencia a automedicarse. De hecho, más del 57% de los menores de 38 se automedica, sobretodo los millennials (33,5%). Por su parte los baby boomers se encuentran muy por debajo de la media (15,20%).

Además, aquellas personas que llevan un estilo saludable consumen en menor medida medicamentos sin prescripción médica. De este modo, casi el 80% de los encuestados que puntúan su estilo de vida por encima de 8 no se automedica, frente al 35,8% que puntúa su estilo de vida por debajo de 4 y sí toma medicamentos sin receta.

La misma correlación se establece con aquellos que trabajan su salud mental: el 78% de los encuestados que cuidan de su salud emocional no se automedica frente al 24% que no lo hace y además se automedica.

Por comunidades autónomas, Andalucía (33%) Canarias (28,30%) y Cataluña (26,70%) son las regiones que más se automedican de España, frente a Cantabria (13,90%) y Castilla-La Mancha (13,30%) que son las que menos. En relación al año anterior, Canarias y Cataluña son las comunidades que más han crecido en esta práctica y Castilla-La Mancha y Castilla y León las que más han decrecido en este hábito.

El consumo de una medicación incorrecta y sin control médico puede llegar a complicar el cuadro clínico, además de generar intoxicación si las dosis son elevadas, entre otros efectos de riesgo que esta práctica puede ocasionar en la salud de las personas. Por eso es siempre importante acudir a un profesional antes de tratar cualquier síntoma o enfermedad por nuestra cuenta.