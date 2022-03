"Pon la mesa por Ucrania", un mercadillo gastronómico para los desplazados

Utensilios que todo gastrónomo quisiera tener en su cocina o en su mesa se pondrán a la venta desde el 1 al 3 de abril en un mercadillo solidario en beneficio de la ONG World Central Kitchen (WCK), liderada por el cocinero español José Andrés, que está alimentando desde el inicio de la guerra a refugiados ucranianos en los siete puntos fronterizos del país.

Será en el NH Collection Madrid Eurobuilding de 11:00 a 20:00 horas y está impulsado por Arquitectura del Orden y The Good Food Company, pero no es la única iniciativa puesta en marcha por el sector para apoyar a las víctimas de esta crisis humanitaria a través de WCK, para la que ya se han recaudado 376.300 euros mediante la plataforma digital WCK Spain for Ukraine.

La ONG también ha instalado un café-restaurante en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para dar de comer a los ucranianos que llegan a la capital en apoyo a las medidas de acogidas del Gobierno español, según explicó a EFE José Andrés.

El movimiento de recaudación de fondos en España promovido por el secretario general de la ONG, Javier García, y Patricia Mateo, responsable de Mateo&Co, tiene otras iniciativas como #RestaurantsforUkraine en el que restaurantes recaudan fondos a través de platos especiales.

Un amplio abanico de establecimientos ofrecen versiones de la sopa borscht, a base de remolacha, verduras y carnes y emblema de la cocina ucraniana, o de platos menos conocidos como 'paksa' (una especie de brioche) o 'pampushky' (un pan de ajo), además de platos especiales o vinos cuyas ventas se dedican a esta causa solidaria.