Platón, filósofo: "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos"

Estatua de Platón, uno de los filósofos más importantes e influyentes de todos los tiempos, en Atenas, Grecia.

Platón, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, ha dejado reflexiones que todavía hoy invitan a pensar sobre el modo en que entendemos la riqueza, la felicidad y la vida buena. Su frase "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos" es una de las más citadas, ya que cuestiona la relación entre dinero y bienestar. La idea, formulada hace más de dos mil años, plantea un enfoque distinto al habitual cuando se habla de pobreza. En lugar de centrarse únicamente en la falta de bienes materiales, el pensador ateniense advertía de una forma de carencia más profunda: la que surge cuando el ser humano deja que sus deseos crezcan sin límites.

La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos"

Según esta visión, la sensación de escasez no siempre está ligada a lo que se posee, sino a lo que se cree necesitar. Esta reflexión conecta con uno de los pilares del pensamiento platónico: la importancia de la armonía interior. Para Platón, la plenitud del individuo dependía de que la razón fuera capaz de orientar las pasiones y los impulsos. Cuando los deseos se multiplican sin control, ya sea el deseo de reconocimiento, de placer o de posesiones, aparece una sensación permanente de falta, incluso cuando se dispone de abundancia.

Alamy Stock Photo Filósofo griego Platón frente a la Academia Nacional de Atenas

La pobreza del alma

Cuando el filósofo griego hace esta categórica afirmación, no se refería exclusivamente a la economía o al dinero. Su reflexión apuntaba a una dimensión más profunda del ser humano, vinculada a lo que él consideraba el equilibrio del alma. Desde su perspectiva, la verdadera riqueza estaba relacionada con el dominio de uno mismo y con la capacidad de vivir con medida. En su pensamiento, el problema aparece cuando el deseo se convierte en una fuerza que crece sin freno, generando una búsqueda constante que impide experimentar la satisfacción plena.

La auténtica riqueza no siempre depende de lo que se posee"

Alamy Stock Photo Platón, fresco en un templo ortodoxo en Grecia.

La filosofía clásica defendía precisamente lo contrario: la moderación como una virtud. Para Platón, educar el alma significaba aprender a examinar los propios deseos y entender de dónde nacen. Solo así, sostenía el pensador ateniense, es posible distinguir entre lo que realmente contribuye a una vida equilibrada y aquello que alimenta una insatisfacción permanente. Su célebre frase sigue recordando que "la auténtica riqueza no siempre depende de lo que se posee, sino de la relación que cada persona establece con sus propios deseos".