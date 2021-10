Piden sumar esfuerzos ante el “conservacionismo más atroz”

El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha pedido sumar esfuerzos para defender los intereses del sector ante las agresiones de unas políticas en brazos del conservacionismo más atroz.

Además, ha criticado propuestas como las de la Dirección General de los Derechos de los Animales, cuya ley de bienestar animal cree que no verá la luz.

Esa ley no puede progresar, perjudica notablemente al mundo animal, ha asegurado Gallardo en declaraciones a Efe en Cáceres, donde participa en el III Congreso de Conservación, Caza y Cultura, organizado por la Federación extremeña de Caza, que, en su opinión, es un acto de reivindicación del sector.

Ha reprochado que el borrador de la ley, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, obligue a castrar a los animales de compañía, pero prohíba a los dueños de perros cortar las orejas y el rabo, por lo que les impide criar perros de caza.

A su juicio, raya lo hilarante y absurdo" y la propuesta es de marcado carácter inconstitucional porque invade competencias de las Comunidades Autónomas y de otros ministerios.

Gallardo ha abogado por una estrategia desde el sector cinegético de trabajo en red para conformar grupos de presión ante estos ataques.

Existe una desconexión entre el mundo urbano y lo rural y hay que trabajar para convencer a quien no conoce el mundo rural de su importancia, ha recalcado.

Por otro lado, ha asegurado que antes de final de año se interpondrá ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la Orden que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y prohíbe su caza.

No es un problema de conservación, el lobo no está en peligro de extinción en España, es un problema de convivencia entre el lobo y la ganadería. No hay argumentos técnicos ni científicos que avalen la propuesta, es una ley que debe decaer por su inconsistencia en los argumentos, ha explicado.