La pedida de mano más espectacular captada por un fotógrafo en EE.UU.

Mathew Dippel, fotógrafo estadounidense, ha capturado con su cámara una propuesta de matrimonio de lo más romántica. Lo ha hecho a mucha distancia en una imagen compartida en redes sociales que ha sorprendido a muchos usuarios. Ahora, este profesional busca a los protagonistas de la instantánea para compartirla con ellos. Para encontrarles ha solicitado a sus seguidores que compartan hasta que le llegue a la feliz pareja.

Según cuenta el medio Mashable, cuando captó la imagen, el pasado 6 de octubre, Dippel estaba esperando a un amigo en el Parque Nacional de Yosemite, California (Estados Unidos). Fue entonces cuando observó que un hombre le estaba haciendo una propuesta de matrimonio a su novia, arrodillado en un acantilado.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY